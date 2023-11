Güney Koreli şarkıcı, söz yazarı ve yapımcı Nahee, 24 yaşında hayata veda etti. Acı haber Nahee'nin birlikte çalıştığı plak şirketi tarafından duyuruldu.

Yapılan açıklamada, "Şarkıcı ve söz yazarı Nahee, dünyamızdan ayrıldı. Gökyüzünde bir yıldız oldu. Nahee'yi destekleyen ve seven tüm hayranlarına ani bir haber verdiğim için üzgünüm. Merhumun son yolculuğuna en derin taziyelerimizi gönderiyoruz" ifadeleri yer aldı.

NAHEE HAKKINDA

Nahee, müzikal çıkışını 2019'da elektronik esintili 'Blue City' adlı parçasını yayınlayarak yapmıştı. Müzisyen, daha sonra 'Blue Night' ve 'Gloomy Day' şarkılarını dinleyiciyle buluşturmuştu.

Nahee'nin diğer parçaları arasında 'I'm Not Fine', 'I'm So Confused, 'Love Note', 'I Can't Sleep' ve 'Treasure' yer alıyordu. Nahee, pop ağırlıklı 'Rose' adlı son şarkısını ise geçtiğimiz temmuz ayında yayınlamıştı.

Fotoğraflar: Instagram