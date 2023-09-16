Güney Koreli öğretmenler, kendilerini 'veli baskısından' koruyacak yasal düzenlemeler istiyor

Ülkede bir öğretmenin 'baskıcı öğrenci velisinin' şikayetleri nedeniyle yaşadığı ruhsal rahatsızlıklar sonucu temmuz ayında hayatını kaybettiği iddiasıyla başkent Seul'de binlerce öğretmen bir araya geldi.

Öğretmenler, kendi alanlarına ilişkin mevcut yasaların sınıfta kontrolü sağlamayı güçleştirdiği ve haklarında suçlamalarda bulunan ailelerin merhametine bırakıldıkları gerekçesiyle gösteri yaptı.

Güney Kore Meclisi'nin yakınlarındaki bir caddeyi kapatan ve siyah kıyafetler giyen binlerce öğretmen, kendilerini öğrenci velilerinin baskılarından koruyacak yasal düzenlemeler yapılması talebini içeren pankartlar taşıdı, "Öğretmenlere çocukların duygusal istismarı iddialarına karşı dokunulmazlık verin" sloganları attı.

Göstericiler, son 8 yılda 9 binden fazla öğretmenin "baskıcı öğrenci velileri" tarafından şikayet edildiğini ileri sürdü.

Parlamenterler, haftalardır öğretmenlerin taleplerini karşılamak için görüşmeler yürütüyor.

Güney Kore'de, kariyer ve evliliklerde ülkenin önde gelen üniversitelerinden mezun olmak önemli bir unsur olarak görülüyor.