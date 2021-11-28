A.C.E., İstanbul’da konser verdi

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Dünyaca ünlü Güney Koreli müzik grubu A.C.E'in İstanbul konserine müzikseverler yoğun ilgi gösterdi. KoreKültür Merkezinin 10. yıl kutlamaları kapsamında, ilk kez Türkiye'ye gelen grup, 3 saate yakın sahnede kaldığı konserde; dans şovları, sahne performansları ve Erik Dalı sürpriziyle sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan grup, iki yıl sonra ilk yurtdışı seyahatlerini Türkiye'ye yaptıkları için mutlu olduklarını ve Türkiye'yi çok sevdiklerini belirtti.

Misafirleri Türkçe selamlayan A.C.E, konsere Erik Dalı şarkısıyla yaptıkları danslar ve 'Squid Game' dizisinin kostümlerini giyerek seyircilerle birlikte oynadıkları oyunlar damga vurdu.