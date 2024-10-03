Güney Koreli heyet İstanbul Boğazı'nda deniz çayırlarını inceledi

Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV), Türkiye'yi ziyaret eden Güney Koreli heyeti İstanbul'da vakfın araştırma gemisi MARU'da ağırladı.

Heyet, TÜDAV ve Türkiye İş Bankası iş birliğiyle 2023 yılında hayata geçirilen "Denizlerin Geleceği: Deniz Çayırları" projesiyle temmuz ayında İstanbul Boğazı'nda Beykoz açıklarına atılan şamandıranın yer aldığı bölgede deniz çayırlarına yönelik incelemelerde bulundu.

Marmara'daki deniz çayırlarını şamandıralarla korumayı ve deniz çayırları ile ilgili toplumsal bilinci artırmayı hedefleyen proje hakkında genel bulguların paylaşıldığı buluşmada, deniz ekosisteminin korunmasına yönelik bölgesel ve küresel çözüm önerileri ele alındı.

Güney Koreli heyetin ziyaretine ilişkin açıklamada bulunan TÜDAV Başkanı Prof. Dr. Bayram Öztürk, misafir heyete İstanbul Boğazı'na yerleştirilen araştırma şamandıraları hakkında detaylı bilgi aktardıklarını söyledi. Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Türkiye'ye gelen ve Vakfı ziyaret eden Güney Kore heyetine yaptıkları çalışmalara dair bilgiler verdiklerini ifade eden Prof. Dr. Öztürk, ziyarette deniz çayırlarının korunmasının, sadece yerel değil uluslararası bir mesele olduğunun ve küresel düzeyde iş birliğinin öneminin vurgulandığını belirtti.

Prof. Öztürk, "Ayrıca 2026 yılının eylül ayında Güney Kore'nin Yeosu şehrinde, ‘Geleceği Birbirine Bağlayan Adalar' ana teması ile düzenlenecek olan ‘Dünya Adalar Fuarı' için bilgi alışverişinde bulunduk. 30 ülkeden 3 milyon insanın ziyaret etmesi beklenen fuarın hazırlık süreçleri ile ilgili de olası iş birliklerini değerlendirdik" dedi.

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Güney Koreli heyetin de özellikle bir STK'nın politika oluşturma sürecindeki etkileyici katkılarına dikkat çektiği ziyaret, hem Türkiye ile Güney Kore arasında deniz koruma alanlarında iş birliğini güçlendirmesi hem de sivil toplum kuruluşlarının deniz ekosistemlerinin korunmasında ne kadar önemli bir rol oynadığını ortaya koyması açısından önem taşıyor.