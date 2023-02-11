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Güney Koreli çizerden anlamlı paylaşım

Güney Koreli çizer Myeong Minho, 6 Şubat’ta meydana gelen depremler sonrasında taziye mesajını anlamlı bir çizim yaparak Türkiye ile Güney Kore arasında 73 yıl öncesine uzanan kardeşlik bağlarıyla tasvir etti. Minho, Kore Savaşları’nda Türk askerinin desteğini ve depremler sonrası Türkiye’ye gelen Güney Kore kurtartıcılarının desteğini iki ayrı çizimle vurguladı

Giriş: 11.02.2023 - 16:21 | Güncelleme: ABONE OL
Güney Koreli çizerden anlamlı paylaşım
Güney Koreli çizerden anlamlı paylaşım
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DHA

Minho çizimleriyle birlikte “Kardeşlerimin ülkesi Türkiye'ye taziyelerimi çizimlerle iletiyorum. Umarım kalbim kadar kırılmaz” mesajını paylaştı.

Türkiye, 1950-1953 yılları arasında Kuzey Kore ile Güney Kore arasında başlayan savaşa TBMM’nin 1950 tarihli oturumuyla uluslararası destek kapsamında asker göndermişti.

KORE SAVAŞLARI

Savaşın başından Temmuz 1953'teki ateşkese kadar geçen sürede toplam 14.936 Türk askeri Kore'de görev aldı. Bunların 721'i yaşamını yitirdi, 175'i kayboldu, 234'ü esir düştü ve 2,147'si yaralandı. Güney Kore, Türk askerinin bu desteğini unutmadı ve iki ülke arasında özel bir dostluk oluştu.

Güney Kore Devlet Başkanı, depremlerle ilgili “Bu zor dönemde kalbim, Türkiye ve Suriye halkıyla birlikte. Kore, sevdiklerini kaybedenlere en derin başsağlığı dileklerimizi iletmektedir. Kore Savaşı'nda kanla yoğrulmuş kardeşlik bağımız olan Türkiye'ye mümkün olan her şekilde yardıma hazırız” ifadelerini kullanmıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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