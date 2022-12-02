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Haberler Dünya Kupası 2022

Güney Kore-Portekiz maçı CANLI YAYIN

Güney Kore-Portekiz maçının canlı anlatımı HTSPOR'da. 2022 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turuna garantileyen Portekiz, H Grubu'nda Güney Kore ile karşılaşıyor. Güney Kore'nin gruptan çıkması için mutlak galibiyet alması gerekiyor. Güney Kore-Portekiz maçına dair detaylar haberimizde...

Giriş: 02.12.2022 - 18:03 | Güncelleme: ABONE OL
Güney Kore-Portekiz maçı CANLI YAYIN
HABERTURK.COM

5' Ricardo Horta

CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYIN...

STAT: Education City
HAKEM: Facundo Tello
SAAT: 18.00
YAYIN: TRT 1

2022 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turuna garantileyen Portekiz, H Grubu'nda Güney Kore ile karşılaşıyor.

Portekiz: Costa, Dalot, Silva, Pepe, Cancelo, Neves, Vitinha, Nunes, Joao Mario, Horta, Ronaldo
Güney Kore: Güney Kore: Seung-Gyu, Moon-Whan, Kim Moon Hwan, Young-Gwon, Jin-Su, In-Beom, Woo-Young, Kan-Gin, Jae-Sung, Min-Son, Sung-Cho

Education City Stadı'nda oynanan maçı Arjantinli hakem Facundo Tello yönetiyor.

Turnuvaya 3-2'lik Gana galibiyetiyle başlayan Portekiz, ikinci maçında da Uruguay'ı 2-0 yendi.

Uruguay ile berabere kalan Asya temsilcisi Güney Kore ise 2-0'dan 2-2'ye getirdikleri Gana mücadelesini 3-2 kaybetti.

Portekiz, alacağı galibiyet ya da beraberlikle liderliği garantileyebilir. Yenilmesi halinde Gana, Uruguay karşısında farklı kazanırsa ikinci sıraya gerileyerek G Grubu lideri ile eşleşme tehlikesi bulunuyor.

Tur için Güney Kore'ye mutlak galibiyet gerekiyor. Aynı puana sahip Uruguay'ın da kazanması durumunda tur atlayan takımı averaj belirleyecek.

Güney Kore'nin eksi 1, son sıradaki Uruguay'ın ise eksi 2 averajı var.

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