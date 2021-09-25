Güney Kore, Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (KDCA) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 28'i yurt dışı kaynaklı 3 bin 273 Kovid-19 vakası tespit edildi.
Salgının başından bu yana "günlük en yüksek Kovid-19 vaka sayısının" kaydedildiği ülkede, toplam vaka sayısı 298 bin 402'ye yükseldi.
Güney Kore'deki toplam vakaların yüzde 77'si başkent Seul ve çevresindeki kentleri kapsayan metropolitan alanda saptandı.
Ülkede son 24 saatte 7 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, böylelikle virüse bağlı toplam can kaybı sayısı 2 bin 441'e yükseldi.
Güney Kore'de virüse yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı ise 266 bin 414 olarak kaydedildi.
KDCA yetkililerinden Jeong Eun-kyeong, düzenlediği basın toplantısında halka gelecek iki hafta boyunca bir araya gelmemeleri çağrısında bulunarak bu sürede vakalardaki artışın sürebileceği uyarısında bulundu.
Jeong, normal yaşama dönmek için ülke nüfusunun yüzde 70'inin aşılanmasının beklendiği ekim ayı sonuna kadar salgının seyrini durağan seviyede tutmanın oldukça önemli olduğunu söyledi.
- Pakistan
Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 2 bin 60 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 236 bin 888'e yükseldi.
Virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 42 artışla 27 bin 524'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 157 bin 322'ye çıktı.
- Japonya
Japonya’da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 2 bin 674 artarak 1 milyon 693 bin 350’ye, virüse bağlı can kaybı sayısı 33 artışla 17 bin 478'e yükseldi.
Son bir günde 138 bin 15 kişiye virüs testi yapılırken, 7 bin 431 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 1185 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.
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