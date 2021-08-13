Güney Kore'de donanma çavuşunun intiharıyla ilgili soruşturma

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Park Kyung-mee, soruşturma için Milli Savunma Bakanlığını görevlendiren Güney Kore Devlet Başkanı Moon’un, "Yaslı aileye taziyelerimi nasıl ileteceğimi bilmiyorum" ifadesin kullandığını aktardı.

Savunma Bakanı Suh Wook, intihar eden ‘‘kadının ailesinden ve halktan özür dilediğini’’ söylerken Savunma Bakanlığının bulguları tam olarak açıklayacağını da sözlerine ekledi.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Donanma Komutanlığında çavuş olan kadının perşembe günü kamarasında ölü bulunduğu aktarıldı. Konuyla ilgili ayrıntı verilmezken çavuşun üstü tarafından cinsel dokunulmazlığının ihlali sonucu, komutanına haber verdiği ancak cinsel saldırının geçen haftadan beri resmi olarak bildirilmediği kaydedildi.

Güney Kore’nin Seosan kentinde bir akşam yemeğinden dönerken gerçekleştiği bilinen cinsel saldırıya ilişkin Güney Kore merkezli Yonhap Haber Ajansı, adamın ayrıca şantaj suçlaması ile karşı karşıya olduğunu ancak askerî mahkemede suçlamaları yalanladığını aktardı.

Japonya’da Donanma Komutanlığında personel çavuşun intiharı, geçtiğimiz ay, Japonya Hava Öz Savunma Kuvvetleri mensubunun, kadın meslektaşına cinsel saldırıda bulunmak ve şiddet(yaralama) gerekçesi ile tutuklanmasına yol açmıştı.

Kadın çavuşun intiharına yol açan ve ülkede büyük bir ulusal tepkiye yol açan davada, Japonya Hava Öz Savunma Kuvvetleri Şefi istifa etti.

Güney Kore son yıllarda kadınlara ve çocuklara karşı gizli kamera/ gözetim suçları, "intikam pornosu" ve kadınlara ve çocuklara cinsel ve bazen şiddet içeren görüntülerini paylaşmaları için şantaj yapan çevrim içi ağlar da dahil olmak üzere bir dizi suç ile gündemde.

600,000'den fazla askeriyle dünyanın en büyük ordularından biri olan orduda da cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar birden fazla rapor edildi.