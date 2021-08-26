Güney Kore Merkez Bankası politika faizini yüzde 0,75'e yükseltti

Güney Kore Merkez Bankası, ağustos ayı para politikası toplantısında politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 0,75'e yükseltme kararı aldı.
Bankanın, üç yılın ardından ilk kez politika faizini yükseltmesi ile Güney Kore de Kovid-19 salgını sonrası faiz artırımına giden ilk büyük Asya ekonomisi oldu.
Karara ilişkin yapılan açıklamada, faiz artırma kararının, orta vadede büyümedeki toparlanmanın devam etmesini ve enflasyonun hedeflenen düzeyde istikrara kavuşmasını sağlayacağı belirtildi.
Gelecek dönem için küresel ekonomi ve uluslararası finans piyasalarının önünde, Kovid-19'un yeniden yayılması, aşı arzı ve önde gelen merkez bankalarının para politikalarındaki değişiklikler gibi belirsizlikler bulunduğu aktarılan açıklamada, bu zorluklar nedeniyle Güney Kore borsasında düşüş yaşandığı, ülke para birimi wonun dolar karşısında değer kaybettiği vurgulandı.
Açıklamada, Kovid-19 ile ilgili belirsizlikler devam etse de yurt içi ekonominin büyümeyi sürdürmesinin beklendiği ifade edilerek, şunlar kaydedildi:
"Hane halkının kullandığı kredilerin miktarı genişlemeye, konut fiyatları da yükselmeye devam ediyor. Enflasyonun ise yüzde 2'lik hedefin üzerine çıkması bekleniyor. Banka, para politikası kararlarını finansal istikrarı gözeterek almaya devam edecek. İleriye dönük olarak, para politikasının gevşeme derecesini kademeli olarak ayarlayacağız. Bu süreçte, gevşeme derecesinin ayarlanmasına ilişkin zamanlama, Kovid-19'un gelişimine ve yayılımına bağlı olacak. Önde gelen merkez bankalarının para politikalarındaki değişikliği de yakından takip edeceğiz."
Asya'nın dördüncü büyük ekonomisi olan Güney Kore yetkilileri, mayıs ayından bu yana borçlanma maliyetlerini artırmaya hazır oldukları yönünde sinyal veriyordu. Öte yandan Asya bölgesinde, geçen hafta Sri Lanka faiz oranlarını artıran ilk ülke olmuştu.
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