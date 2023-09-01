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        Haberler Dünya Güney Kore, Kuzey'in 'tehditlerine' karşı İHA Operasyonları Komutanlığı kurdu

        Güney Kore, Kuzey'in 'tehditlerine' karşı İHA Operasyonları Komutanlığı kurdu

        Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı (JCS) bünyesinde Kuzey Kore'nin "İHA tehditlerine" karşı insansız hava aracı operasyonlarını yürütecek komuta merkezi kuruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 20:24 Güncelleme: 01.09.2023 - 20:24
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        Güney Kore, Kuzey'e karşı İHA Komutanlığı kurdu
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        Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı (JCS), ordunun tüm silahlı kuvvetlerini kapsayan İnsansız Hava Aracı (İHA) Operasyonları Komutanlığının kuruluşu dolayısıyla tören düzenledi.

        Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, gıyabında törende okunan mesajında Kuzey Kore'nin İHA'larına atıfta bulunarak komutanlığın faaliyetlerinin "düşmana korku, halka güven vermesi" temennisinde bulundu.

        JCS, komutanlığın İHA, nükleer silahlar ve diğer kitle imha silahları dahil olmak üzere çeşitli asimetrik tehditleri caydırmak amacıyla İHA'ları kullanmayı hedeflediğini bildirdi.

        KUZEY KORE'YE AİT 5 İHA, SINIRI İHLAL ETMİŞTİ

        Güney Kore, Aralık 2022'de Kuzey Kore'ye ait 5 İHA'nın hava sahasını ihlal ettiğini ve bunlardan birinin başkent Seul'e kadar uçtuğunu açıklamıştı.

        Açıklamada, Kuzey tarafının provokasyonlarına "sert ve hakkıyla" cevap verileceği vurgulanmıştı.

        Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, Kuzey Kore'ye ait 5 İHA’nın Güney'in hava sahasını ihlal etmesi ve bunlara karşı yapılan operasyonların başarısızlığa uğramasının ardından, silahlı kuvvetlerin keşif ve gözetleme imkanlarını geliştirme taahhüdünde bulunmuştu.

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        #güney kore
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