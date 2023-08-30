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        Haberler Dünya Güney Kore, Kuzey'in balistik füze fırlattığını duyurdu

        Güney Kore, Kuzey'in balistik füze fırlattığını duyurdu

        Güney Kore, Kuzey Kore'nin doğu sularına balistik füze fırlattığını açıkladı. Sunan bölgesinden iki adet kısa menzilli füze ateşlendiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 18:34 Güncelleme: 30.08.2023 - 18:58
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        Kuzey Kore balistik füze fırlattı
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        Güney Kore Genelkurmay Başkanlığının fırlatmayı duyurduğu açıklamada füzenin menziline ilişkin detaylara yer verilmedi.

        Fırlatmanın ABD'nin Güney Kore ile her yıl yaptığı tatbikatlar kapsamında uzun menzilli B1-B bombardıman uçaklarını Kore Yarımadası'na göndermesinden kısa süre sonra gerçekleştiği bildirildi.

        Fotoğraf: AP

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