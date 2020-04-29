Güney Kore, Kovid-19 salgını gölgesinde 6 günlük tatile hazırlanıyor

AA

Yonhap ajansının haberine göre, Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 9 yeni Kovid-19 vakası görülmesiyle ülkedeki toplam vaka sayısının 10 bin 761'ye yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, son 11 gündür ülkedeki günlük vaka artışlarının 15 ve altında seyrettiğine dikkat çekildi. Güney Kore'de bugüne kadar yeni tip koronavirüs nedeniyle toplam 246 kişi hayatını kaybetti.

Güney Koreliler, yarın "Buda'nın Doğum Günü"nü, cuma günü "1 Mayıs"ı, 5 Mayıs'ta da "Çocuk Günü"nü kutlayacak.

Güney Kore Sağlık Bakanı Yardımcısı Kim Gang-lip, günlük basın açıklamasında, "Son zamanlarda yeni vakaların sayısı önemli ölçüde azalmış olsa bile her gün yaklaşık 10 yeni vaka olduğunun farkında olmalıyız." dedi.

Tatil boyunca, önemli turistik yerlere gelen ziyaretçilerin ateşlerinin kontrol edileceğini ve ziyaretçilerden koruyucu maske takmaları isteneceğini dile getiren Kim, tatilcileri yiyecek paylaşmamaya ve ateş veya solunum yetmezliği semptomları varsa evlerinde kalmaya çağırdı.

Kim, "Bir anlık dikkatsizliğin, şimdiye kadar (virüse karşı) gösterdiğimiz çabaların su kabarcıkları gibi yok olmasına yol açacak kitlesel bulaşmaları tetiklemesine izin vermemeliyiz.” diye konuştu.

Perşembe günü başlayıp, salı günü sona erecek tatil boyunca 180 bin kişinin güneydeki Jeju Adası'nı ziyaret etmesinin beklendiğini aktaran sağlık yetkilileri, ateşi olan ziyaretçilerin adaya girişine izin verilmeyeceğini belirtti.

Gangwon bölgesinde tren istasyonlarındaki, otobüs terminallerindeki ve otoyol dinlenme alanlarındaki termal kamera sayısı artırılırken, Jeju Adası'nda da havaalanındaki ateş kontrollerinin artırılması ve 37,3 derecenin üzerinde hafif ateşi olan ziyaretçilere Kovid-19 testleri yapılması planlanıyor.



