Güney Kore, Katar biletini kaptı

A Grubu'nda Suriye'yi 2-0 yenen Güney Kore, Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanan 15. takım oldu.

Ev sahibi Katar'ın yanı sıra Almanya, Danimarka, Brezilya, Fransa, Belçika, Hırvatistan, İspanya, Sırbistan, İngiltere, İsviçre, Hollanda, Arjantin ve İran, turnuvaya katılmayı garantilemişti.

Maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

- A Grubu

Lübnan-Irak: 1-1

Suriye-Güney Kore: 0-2

İran-Birleşik Arap Emirlikleri: 1-0

- B Grubu

Japonya-Suudi Arabistan: 2-0

Vietnam-Çin: 3-1

Umman-Avustralya: 2-2