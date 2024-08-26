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        Haberler Dünya Güney Kore ile ABD, gerçek mühimmatlı hava tatbikatına başladı | Dış Haberler

        Güney Kore ile ABD, gerçek mühimmatlı hava tatbikatına başladı

        Güney Kore ile ABD'nin, "Ulchi Özgürlük Kalkanı (UFS)" tatbikatı kapsamında gerçek mühimmatın kullanıldığı, 3 gün sürecek hava tatbikatına başladığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 10:58 Güncelleme: 26.08.2024 - 10:58
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        Güney Kore ve ABD'den geniş çaplı hava tatbikatı
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        Yonhap'ın Hava Kuvvetlerinin açıklamasına dayandırdığı haberine göre ortak hava tatbikatında "F-35A" ve "F-15K" dahil yaklaşık 60 askeri uçak yer alıyor.

        Kuzey Kore'nin "eş zamanlı kara ve hava provokasyonlarına yanıt prosedürlerini incelemek amacıyla" düzenlenen tatbikat kapsamında askeri uçakların havadaki hedefleri ateşledikleri füzelerle etkisiz hale getirmesi planlanıyor.

        "Ulchi Özgürlük Kalkanı" tatbikatı

        Güney Kore ile ABD, 19 Ağustos'ta "Kuzey Kore'nin artan askeri tehditleri" karşısında ortak savunma hazırlıklarını güçlendirmek amacıyla "Ulchi Özgürlük Kalkanı" tatbikatına başlamıştı.

        İki ülke arasındaki 11 günlük tatbikat, 29 Ağustos'ta sona erecek.

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        Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından (JCS) yapılan açıklamada, tatbikat kapsamında Pyongyang'ın nükleer silahlarına karşı savunma becerilerinin güçlendirilmesinin amaçlandığı kaydedilmişti.

        Kuzey Kore'nin tepkisi

        Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre, Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığına bağlı Amerikan Çalışmaları Enstitüsünün açıklamasında iki ülkenin ortak tatbikatı, "en saldırgan ve kışkırtıcı savaş tatbikatı" olarak tanımlanmıştı.

        ABD ve müttefiklerinin her yıl 200'den fazla ortak askeri tatbikat düzenlediğine işaret edilen açıklamada, bunların giderek daha tehditkar hale geldiği savunulmuştu.

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