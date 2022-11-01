Güney Kore İçişleri Bakanı, Cadılar Bayramı'ndaki izdiham için halktan özür diledi

Güney Kore İçişleri Bakanı Lee Sang-min, başkent Seul’de en az 156 kişinin ölümüyle sonuçlanan izdihamla ilgili olarak halktan özür diledi ve hükümetin sorumluluğunu kabul etti.
Lee, Cumartesi gecesi kalabalığın dar bir sokakta sıkışması sonucu yaşanan facianın ardından "Polis trajediyi önlemek için daha fazla bir şey yapamazdı" demişti. İçişleri Bakanı'nın bu açıklaması tepki çekmişti.
Bugün Ulusal Meclis’te konuşan Lee, “Bir oğlu ve bir kızı olan bir baba olarak çok üzüldüm. Ne kadar üzücü olduğunu ifade edecek söz bulamıyorum. Bu durumu kabullenmek çok zor” dedi.
Emniyet Müdürü Yoon Hee-keun da polisin izdihama müdahalede yetersiz kaldığını kabul etti.
Polis: 'Faciadan önce uyarı telefonları geldi'
Yoon, yaşananlar konusunda kamu güvenliğiyle ilgili olarak “sonsuz sorumluluk” hissettiğini söyledi ve soruşturma yapılacağı taahhüdünde bulundu.
Yoon, faciadan önce olayın ciddiyetine dair çok sayıda telefon aldıklarını ancak yanıtlarının yetersiz kaldığını belirterek “Polisin tepkisi hayal kırıklığı yarattı” dedi.
Seul polisi BBC’ye ilk telefonu olaydan saatler önce; yerel saatle 18.34’te aldıklarını sonraki üç-buçuk saat içinde 10 kişinin daha aradığını söyledi.
Güney Kore’yi sarsan faciada 152 kişinin de yaralandığı açıklanmıştı.
Olay, pandeminin başlangıcından bu yana Covid önlemleri uygulanmadan yapılan ilk Cadılar Bayramı kutlamasında yaşanmıştı.
Lee ve Yoon'un açıklamalarından önce farklı kesimlerden yetkililerin hesap vermesi çağrısı yapılmıştı. Diğer yetkililer olayı bir kaza olarak nitelemiş ve kimsenin suçlanamayacağını söylemişlerdi.
Emniyet yetkilileri, Cadılar Bayramı kutlamaları için Covid öncesindekine kıyasla çok daha fazla sayıda polis memurunun görevlendirildiğini açıklamıştı.
İktidardaki Halkın Gücü Partisi’nden Kongre üyesi Yoo Sang-bum, bugünkü açıklamasında partinin bir organizatörü olmadığı için polisten ilave güvenlik önlemi talep edilmediğine dikkat çekerek “Bu yüzden sorumlu aranması imkansız, çünkü kimse sorumlu değil” dedi.
Başbakan Han Duck-soo da, yabancı medyayı bilgilendirirken benzer görüşleri savundu ve “Organizatörü olmayan bir olayda güvenlik kontrolü zor” diye konuştu.
Han, olayın nedenlerine ilişkin yapılacak kapsamlı incelemeden sonra “sorumluluk konusunu” değerlendireceklerini söyledi.
Fakat, Cumhurbaşkanı Yoon Suk-yeol bu olayın kalabalık yönetimi ve planlamanın önemini ortaya koyduğunu söyledi.
Yoon, “Olayın organizatörü var mıydı yok muydu diye tartışmak yerine halkın güvenliğine odaklanmalı ve kapsamlı önlemler getirmeliyiz” dedi ve gelecekteki etkinliklerde drone ve diğer dijital imkanlardan yararlanmak gerektiğini belirtti.
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Güney Kore İçişleri Bakanı, Cadılar Bayramı'ndaki izdiham için halktan özür diledi/guney-kore-icisleri-bakani-cadilar-bayrami-ndaki-izdiham-icin-halktan-ozur-diledi-3534813
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