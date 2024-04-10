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        Haberler Dünya Güney Kore halkı parlamento seçimleri için sandık başında

        Güney Kore halkı parlamento seçimleri için sandık başında

        Güney Kore'de seçmenler, parlamento seçimleri için oy kullanmaya başladı. Güney Kore Ulusal Meclisinin yeni üyelerini belirlemek üzere yerel saatle 06.00'da başlayan oy verme işlemi saat 18.00'de sona erecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 11:04 Güncelleme: 10.04.2024 - 11:04
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        Güney Kore halkı sandık başında
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        Güney Kore, 4 yıl boyunca görev yapacak parlamento üyelerini seçmek için sandık başında.

        Başkent Seul ve çevresindeki bazı oy verme merkezleri önünde kuyruklar oluştu.

        Yaklaşık 52 milyon nüfusa sahip Güney Kore'de yaklaşık 44,3 milyon seçmenin, ülke genelindeki 14 bin 259 oy verme merkezinde oy kullanması bekleniyor.

        Sandık çıkış anket sonuçlarının, oy verme işleminin bitmesinin ardından yerel saatle 18.30'dan itibaren paylaşılması öngörülüyor.

        Güney Kore Seçim Komisyonu, seçmene 10 Nisan seçim gününden önce sandığa gitme hakkı tanıyan erken oy kullanma işleminin ilk günü olan 5 Nisan'da 6,9 milyonun seçmenin oy kullandığını açıklamıştı.

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        Parlamento seçimleri

        Güney Kore parlamentosunda, bölge temsilcileri için 254 koltuk ve 46 temsil koltuğu olmak üzere 300 sandalye bulunuyor.

        Ulusal Meclisteki 254 sandalye ülke çapında birçok seçim bölgesinde doğrudan seçimle belirlenirken herhangi bir seçim bölgesine bağlı olmayan 46 sandalye, eş zamanlı oylamada aldıkları oy sayısına göre küçük partiler arasında paylaştırılıyor.

        Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un Halkın Gücü Partisinin yaptırdığı analizler ve anketler, partinin mecliste 90 ila 100 sandalye sahibi olabileceğini öngörüyor.

        Öte yandan, mevcut mecliste aday çoğunluğuna sahip ana muhalefet partisi Demokratik Parti, seçimde en az 110 sandalye kazanmayı bekliyor.

        Ülkenin üçüncü en popüler partisi Ulusal Yenilik Partisinin 25 adayı ise sadece temsil koltukları olarak adlandırılan 46 sandalye için yarışıyor.

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        #güney kore
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