Güney Kore gazetesinin iddiası: Kuze Kore'nin ABD temsilcisi dahil 5 yetkili idam edildi

31 MAYIS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kuzey Kore'nin ABD Temsilcisi Kim Hyok Chol ve dört dışişleri bakanlığı yetkilisinin idam edildiği öne sürüldü.
Reuters ajansının haberine göre, Güney Kore'de yayımlanan Chosun Ilbo gazetesi, adını açıklamadığı Kuzey Koreli kaynaklara dayanarak, bu kişilerin ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında Şubat sonunda Vietnam'da yapılan zirvenin başarısızlıkla sonuçlanması nedeniyle idam edildiklerini iddia etti.
Gazeteye göre zirve hazırlıklarından sorumlu olan söz konusu beş yetkili, ABD'nin niyetlerini anlayamadıkları için Washington adına casusluk yapmakla suçlanarak Mirim Havalimanı'nda idam edildi.
Trump'la Kim arasında Hanoi'de yapılan ikinci zirvede ABD Yönetimi, yaptırımların kaldırılması için Kore Yarımadası'nın tamamen nükleer silahlardan arındırılmasını şart koşmuştu.
Chosun Ilbo gazetesi, zirve öncesinde ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yla görüşmeleri yürüten Kim Yong Chol adlı üst düzey bir yetkili ve zirvede tercümanlık yapan Sin Hye Yong'un da Çin sınırı yakınlarındaki bir 'çalışma ve yeniden eğitim' kampına gönderildiğini öne sürdü.
Reuters haber ajansı da Kim Yong Chol'la birlikte çalışan yetkililerin, zirveden bu yana kamuoyu önüne çıkmadığını aktardı.
Güney Kore Birleşme Bakanlığı sözcüsü, Ilbo Chosun'un iddialarıyla ilgili yorum yapmayı reddetti. Sözcü, 'henüz doğrulanmamış bir konuda konuşmanın uygun düşmeyeceğini' söyledi.
Seul'deki Kore Ulusal Birleşme Enstitüsü'nden Hong Min, Kim Hyok Chol'un doğrudan Kuzey Kore liderine karşı sorumlu olduğuna dikkat çekerek idamının şaşırtıcı olmayacağını savundu.
Hong, "Görevi, ABD'nin niyetleri konusunda Kim Jong-un'u bilgilendirmekti. Ancak ABD'nin niyetlerini ya da müzakere stratejisini kavrayabildiğinden şüpheliyim" dedi.
Kim Hyok Chol, zirve için yapılan hazırlık görüşmelerinin sorumluluğuna getirilmeden önce Kuzey Kore'nin "yükselen yıldızlarından" biri olarak görülüyordu.
Kuzey Kore Komünist Partisi'nin yayın organı Rodong Sinmun'da Perşembe günü yer alan bir yorumda "İki yüzlü yetkililerin devrimin sert yargısıyla karşı karşıya kalacakları" belirtilerek "Lidere saygı gösteriyor gibi davranıp başka şeyler hayal etmek parti ve devrim karşıtı bir tavırdır. Lidere sadakat sözcükleri ezberleyip zamanla değişen hainler ve dönekler var" denildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!