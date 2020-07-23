Güney Kore ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2,9 küçüldü

Güney Kore haber ajansı Yonhap'ta yer alan habere göre, Kore Merkez Bankası, Gayrı Safi Yurtiçi Hasılanın (GSYİ),nisan, mayıs, haziran aylarında, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,9, yılın ilk üç ayına göre ise yüzde 3,3 daraldığını bildirdi.
Bu, Güney Kore'de 1997'deki Asya Krizi'nin etkisiyle 1998 yılının son üç ayında kaydedilen yüzde 3,8'lik küçülmenin ardından son 22 yılda yıllık bazda bir çeyrekte kaydedilen en düşük rakam oldu.
İkinci çeyrekte ihracat hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,6 daralırken, yurt içi tüketim yüzde 4,1 azaldı.
Hükümetin mali teşviklerle ekonomiyi rayında tutmaya çalıştığı ülkede kamu harcamaları yüzde 6 arttı.
Merkez Bankası Başkanı Lee Ju-yeol, salgının yılın ikinci yarısında da etkisini sürdürmesi sebebiyle ihracattaki toparlanmanın gecikeceğini, bunun büyümeyi olumsuz etkilemesini beklediklerini belirtti.
Güney Kore'de bugüne dek 13 bin 938 Kovid-19 vakası görülürken, virüs nedeniyle 297 kişi hayatını kaybetti.
Çin'de 2019 sonunda ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü.
Dünya genelinde vaka sayısı 15 milyonu aşarken, 630 binden fazla kişi hayatını kaybetti.
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