Kuzey Kore'den balistik füze hamlesi

Tanımlanamayan balistik füze denemesini Güney Kore duyururken, Japonya elindeki bilgilere dayanarak balistik füze fırlatıldığını doğruladı.

Kuzey Kore'nin girişimi Güney Kore’nin Pyongyang'ın uyarılarda bulunmasının ardından gelmesi dikkat çekti.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in bu hafta içinde yapacağı Seul ziyaretinin hemen öncesinde geldi.

* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.