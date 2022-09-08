Güney Kore'den Kuzey'e görüşme teklifi

Güney Kore, 1950-1953 Kore Savaşı nedeniyle birbirinden ayrı düşen ailelerin bir araya gelmesi için Kuzey Kore'ye görüşme teklifinde bulundu.
Güney Kore Birleşme Bakanı Kwon Young-se yaptığı açıklamada, "Güney ve Kuzey Kore gerçeğin acı taraflarıyla yüzleşmeli. 'Parçalanmış aileler' terimi ortadan kalkmadan önce bu problemi çözmeliyiz." ifadesini kullandı.
Hızlı ve temel tedbirler almak için tüm araçların ivedilikle kullanılması gerektiğini belirten Kwon, Güney ve Kuzey Kore liderlerinin, samimi bir görüşme için en kısa sürede bir araya gelmesini umduğunu söyledi.
Kwon, alilerin yeniden birleşmesi için Kuzey Kore'ye görüşme teklif etti.
Birleşme Bakanlığı verilerine göre, Güney Kore'de yaklaşık 133 bin 650 kişi aileleriyle buluşmak için başvuruda bulundu ancak başvuranların yaklaşık yüzde 70'i hayatını kaybetti.
Son olarak 2018'de görüşen ve çoğu 80, 90 yaşlarında olan savaş mağdurlarının buluşması genellikle duygusal anlara sahne oluyor.
Savaş nedeniyle birbirinden ayrılmak zorunda kalan Kuzey ve Güney Koreli aileler ilk kez 1985'te bir araya gelmişti.
*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!