Güney Kore'den İran'a el koyduğu petrol tankerini bırakma çağrısı

Güney Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İran makamlarından, Güney Kore bandıralı petrol tankerinin derhal bırakılmasını talep ettikleri belirtildi.

Açıklamada, tankerin el konulduğu Hürmüz Boğazı'na, ülkenin korsanlıkla mücadele için kurulmuş donanma birimi Cheonghae'nin gönderildiği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, tankerdeki mürettebatın güvende olduğu bilgisi paylaşıldı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, bugün, Güney Kore bandıralı bir petrol tankerine el koyduğunu duyurmuştu.

Suudi Arabistan'ın Cubeyl Limanı'ndan Güney Kore'ye gitmekte olan geminin 7 bin 200 ton etanol taşıdığı, tankerin Bender Abbas Limanı'na çekildiği açıklanmıştı.