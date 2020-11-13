Güney Kore'den ASEAN üyelerine Kovid-19 desteği vurgusu

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Yonhap ajansının haberine göre Başkan Moon, Vietnam'ın dönem başkanlığında video konferans yöntemiyle düzenlenen 37. ASEAN Zirvesi’ne hitabında ikili ilişkilere değindi.

Moon, 2017’de açıklanan ve Güney Kore’nin ASEAN üyeleriyle stratejik iş birliğini artırmasını hedefleyen "Yeni Güney Politikası +” vizyonunun önemini vurguladı.

“İnsan merkezli barış ve refah toplumuna” ulaşılması ve post-Kovid-19 dönemi liderliğinde Güney Kore ile ASEAN üyelerinin yer alacağı vizyon kapsamında Moon, ülkesinin “ASEAN Kovid-19 ile Mücadele Fonu"na tıbbi malzeme, test ekipmanı, maske ve tecrübe paylaşımına yönelik aktif desteğini sürdüreceğini söyledi.

“Güney Kore ile ASEAN, dayanışma ve iş birliği ruhuyla koronavirüsü mağlup edecektir.“ diyen Moon, liderlerin post-Kovid-19 dönemine yönelik zirvede onayladığı “ASEAN Kapsamlı Dönüşüm Çerçevesi"ne destek verileceğini kaydederek çerçevenin "Yeni Güney Politikası +” ile sinerji oluşturmasını beklediğini kaydetti.