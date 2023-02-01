Çip ihracatı çakıldı tarihi ticaret açığı verdi

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Güney Kore'de ocak ayı dış ticaret verileri açıklandı. Buna göre ocakta 12.7 milyar dolarla tarihin en yüksek dış ticaret açığı verildi.

Bu gelişmede çip ve yüksek teknolojili ürünlerin ihracatında gerileme yaşanmasına karşın ithal petrol ve gaz maliyetlerinin yükselmesi etkili oldu.

Ocak ayıyla beraber Güney Kore'de 11 ay üst üste dış ticaret açığı verilmiş oldu.

Güney Kore Ticaret Sanayi ve Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ocakta ülkenin en önemli ihracat ürünü olan bilgisayar çipinin ihracatı düşen talep sebebiyle geçen yılın aynı ayına göre yüzde 45 geriledi.

Açıklama ülkenin önemli çip üreticilerinden olan Samsung'un kârının 2022'nin son çeyreğinde yıllık yüzde 70 düştüğünün bildirilmesinin ardından geldi. Samsung mali sonuçların açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada çip fiyatlarında belirsizlikler sebebiyle zayıflayan talebin düşüşe yol açtığı ifade edildi.

YATIRIMLARI AZALTACAK

Benzer şekilde Güney Koreli bir başka önemli çip üreticisi SK Hynix de Ekim-Aralık döneminde 1.4 milyar dolar faaliyet zararı ettiğini açıkladı. Firma, 2022'de 15 milyar dolarlık yatırım yaptığını, 2023'te ise yatırım miktarını yüzde 50 azaltacağını bildirdi.

Çip talebindeki zayıflama ocak ayında Güney Kore'nin ihracatının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17 düşmesine yol açtı.

Güney Kore son 10 yılda ocak aylarında ortalama enerji ithalatına 10 milyar dolar harcarken, geçen ay fatura 16 milyar dolara yükseldi.

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