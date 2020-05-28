Güney Kore'de son 50 günün en yüksek Kovid-19 vaka artışı görüldü

Güney Kore haber ajansı Yonhap'taki habere göre, Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (KCDC),ülkede son 24 saatte 79 yeni vaka görüldüğünü duyurdu.
Bu, ülkede son 50 günde kaydedilen en yüksek günlük vaka artışı oldu.
Yeni vakaların büyük bölümü başkent Seul ve çevresindeki kentsel alanlarda görülürken, Sağlık Bakanı Park Neung-hoo, burada yaşayan vatandaşları gereksiz temas ve buluşmalardan kaçınmaları konusunda uyardı.
"Coupang" adlı bir yerel e-ticaret şirketine ait antrepoda, çalışanlar arasında çok sayıda vaka görüldüğüne dikkati çeken Bakan Park, işverenlere hasta çalışanlarına izin vermeleri çağrısı yaptı.
Kovid-19 salgınının ortaya çıktığı Çin'e coğrafi yakınlığı nedeniyle virüsün ilk yayıldığı ülkeler arasındaki Güney Kore, tekil vakaların temas geçmişlerinin izini sürerek önlemler alınması sayesinde salgını büyük ölçüde kontrol altına almayı başarmıştı.
Ülkede martta günlük vaka sayılarının 500'ü aştığı günler yaşanırken, nisan ortasından itibaren günlük artışlar 30'un altına ve tek hane rakamlara kadar inmişti.
Ancak 6 Mayıs'tan itibaren normalleşmeye geçişle eğlence mekanlarının yeniden açılmasının ardından Seul'deki gece kulüplerini ziyaret eden kişiler arasında Kovid-19 vakaları görülmüş, virüsün yayılma tehlikesi yeniden gündeme gelmişti.
KCDC verilerine göre, ülkede bugüne dek 11 bin 344 vaka görülürken, 269 kişi hayatını kaybetti, 10 bin 340 kişi ise iyileşti.
- Çin'de 2 vaka görüldü
Yeni tip koronavirüs salgınının ortaya çıktığı Çin'de, son 24 saatte yalnızca 2 yeni vakaya rastlandığı bildirildi.
Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, biri Şanghay şehrinde, diğeri Fujian eyaletinde tespit edilen iki vakanın da yurt dışından gelen kişilerde görüldüğü kaydedildi.
Çin virüs testi pozitif çıktığı halde hastalık belirtisi göstermeyen "asemptomatik" vakaları genel vaka sayısına eklemiyor.
Yeni vakayla ülkede bugüne kadar görülen vaka sayısı 82 bin 995'e çıkarken, virüs nedeniyle 4 bin 634 kişi hayatını kaybetti. 78 bin 288 hasta iyileşerek sağlığına kavuştu, 73 hastanın ise tedavisi sürüyor.
Çin'de ortaya çıkan Kovid-19 salgını 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı. Dünya çapında vaka sayısı 5 milyon 800 bine yaklaşırken 350 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.
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