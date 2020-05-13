Güney Kore'de son 24 saatte 26 Kovid-19 vakası görüldü

Güney Kore Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezinin yaptığı açıklamaya göre, son 24 saatte 26 yeni Kovid-19 vakasına rastlanırken, toplam vaka sayısı 10 bin 962'ye yükseldi.
Vakaların 4'ünün yurt dışı kaynaklı olduğu kaydedildi.
- Kovid-19 hastasının gittiği eğlence mekanlarıyla bağlantılı vaka sayısında artış
Yonhap ajansının haberine göre, Seul Belediye Başkanı Park Won-soon, yaptığı açıklamada, geçen hafta Kovid-19 testi pozitif çıkan 29 yaşındaki bir kişinin ay başında başkent Seul'un Itaewon bölgesinde gittiği gece kulüpleri ve barlarla bağlantılı vaka sayısının 119'a yükseldiğini söyledi.
Ülkede son 24 saatte görülen 26 vakanın 20'sinin söz konusu eğlence mekanlarıyla bağlantılı olduğu bilgisi paylaşıldı.
Öte yandan, eğlence mekanlarıyla bağlantılı vakalar artarken, Sağlık Bakanı Yardımcısı Kim Gang-lip basına yaptığı açıklamada, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan ancak geçen hafta esnetilen sosyal mesafe kurallarının yeniden artırılmasına yönelik acil bir planın olmadığını dile getirdi.
Kim, sosyal mesafe kurallarının esnek şekilde sürdürülüp sürdürülmeyeceğine karar verilmeden önce hükümetin son günlerdeki artışın detaylarını incelemesi için zamana ihtiyacı olduğunu vurguladı.
Salgının şimdiye kadar 259 kişinin yaşamını yitirmesine yol açtığı Güney Kore'de 9 bin 695 kişi Kovid-19'u yenerek sağlığına kavuştu.
Seul'de, ay başında 5 gece kulübü ile bara giden ve Kovid-19 testi geçen hafta pozitif çıkan söz konusu kişiyle bağlantılı vaka sayılarının artması üzerine 9 Mayıs'ta kulüp ve bar gibi eğlence mekanlarının kapatılmasına karar verilmişti.
Güney Kore Sağlık Bakan Yardımcısı Kim, bu hastanın temas ettiği kişilerin izinin sürüldüğünü ve gelecek günlerde enfekte kişi sayısının artabileceğini söylemişti.
Hastanın, 1 Mayıs'ta gittiği gece kulüplerini yaklaşık 1500 kişinin ziyaret ettiği belirtilmişti.
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