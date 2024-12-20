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        Haberler Dünya Güney Kore'de Savunma İstihbarat Komutanı Moon hakkında tutuklama kararı çıkarıldı | Dış Haberler

        Güney Kore'de Savunma İstihbarat Komutanı Moon hakkında tutuklama kararı çıkarıldı

        Güney Kore'de Savunma İstihbarat Komutanı Tümgeneral Moon Sang-ho hakkında, 3 Aralık'taki başarısız sıkıyönetim ilanı sırasında buna yönelik operasyonlarda yer aldığı şüphesiyle tutuklama kararı çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 11:20 Güncelleme: 20.12.2024 - 11:20
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        Güney Koreli komutana tutuklama kararı
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        Yonhap'ın haberine göre, 16 Aralık'ta gözaltına alınan Tümgeneral Moon'un, görevden uzaklaştırılan Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un 3 Aralık'ta sıkıyönetim ilan etmesinin ardından, emrindeki askerleri Seul'ün güneyindeki Gwacheon'da bulunan Ulusal Seçim Komisyonu ofisine gönderdiğinden şüpheleniliyor.

        Moon'un, sıkıyönetim ilanından iki gün önce, Gyeonggi eyaletinde bir restoranda iki astıyla eski Savunma İstihbarat Komutanı Noh Sang-won ile sıkıyönetim operasyonlarını tartıştığı da iddia edildi.

        Mevcut deliller kapsamında sıkıyönetim operasyonlarında yer aldığı şüphesiyle Moon hakkında tutuklama kararı çıkarıldı.

        Güney Kore'de sıkıyönetim ilanı

        Devlet Başkanı Yoon, 3 Aralık gecesi televizyonda yaptığı konuşmada, "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karışması" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmişti.

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        Sıkıyönetim ilanının ardından Savunma Bakanlığı, ordudaki komutanlara toplantı talimatı verip teyakkuzda olunması çağrısı yapmıştı. "Sıkıyönetim birlikleri" olarak görevlendirilen askerler Ulusal Meclise girmişti.

        Ulusal Mecliste yapılan acil oturumda, sıkıyönetim kararının kaldırılmasına ilişkin verilen önerge, 190 milletvekilinin oyuyla kabul edilmişti. Ulusal Meclis Başkanlığı Ofisi, sıkıyönetimin, yapılan oylamanın ardından "hükümsüz" hale geldiğini açıklamıştı.

        Bunun üzerine Bakanlar Kurulunu toplayan Yoon, kabinenin onayının ardından sıkıyönetimi sona erdirdiğini duyurmuştu.

        Ana muhalefetteki Demokrat Parti ve 5 küçük muhalefet partisinin, sıkıyönetim ilanının anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle Yoon'un azli için Meclise sunduğu önerge, 7 Aralık'ta yapılan oylamada nitelikli çoğunluğa ulaşılamadığı için reddedilmişti.

        Muhalefet partilerinin aynı gerekçeyle sunduğu ikinci önerge, 14 Aralık'taki oylamada bu kez nitelikli çoğunluk sağlanarak kabul edilmişti. Meclis tarafından azli istenen Yoon, Anayasa Mahkemesinin hakkında vereceği karara dek görevden geçici uzaklaştırılmış, yerine Başbakan Han Duck-soo vekaleten getirilmişti.

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