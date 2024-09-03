Güney Kore'de sahte cinsel içerikli görüntülerin yayıldığı Telegram'dan bu içeriklerin bazıları kaldırıldı

Güney Kore'de yapay zekayla oluşturulan "sahte cinsel içerikli görüntülerin" ülkede infial yaratmasının ardından bu görüntülerin yayıldığı mesajlaşma uygulaması Telegram'ın bu içeriklerden bazılarını platformdan kaldırdığı bildirildi.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore İletişim Standartları Komisyonu (KCSC), yapay zekayla oluşturulan "sahte cinsel içerikli görüntüler" konusunda Telegram'ın yaptığı izahata ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, KCSC'nin talebi üzerine Telegram'ın platformdaki sakıncalı 25 içeriği kaldırdığı belirtildi.

Telegram'ın "iletişim eksikliği için özür dilediği" kaydedildiği açıklamada, Telegram'dan platformdaki yasa dışı içeriklere ilişkin Güney Koreli yetkililerle bir destek hattı kurulmasının talep edildiği aktarıldı.

NE OLMUŞTU?

Ülkede, okul ve üniversitelerle bağlantılı bazı sohbet gruplarından, çoğunluğunu kadın ve kız çocuklarının oluşturduğu birçok mağdurun "deepfake" adlı yöntem aracılığıyla manipüle edilen ses ve görüntülerini içeren "cinsel içerikli görüntülerinin" yayıldığı tespit edilmişti.

Ulusal Soruşturma Ofisi Başkanı Woo Jong-soo ise bu görüntülerin yayıldığı Telegram'a "suça yataklık etme" gerekçesiyle ön soruşturma açıldığını bildirmişti.