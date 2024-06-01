Güney Kore'de rekor tazminat
Güney Korede rekor boşanma tazminatı, iş adamı Chey Tae-won'un eski eşi öğretmen Roh So-young'a 1 milyar dolar ödeyecek
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Güney Koreli 63 yaşındaki iş adamı Chey Tae-won'un eski eşi öğretmen Roh So-young'a, 1.38 trilyon won (1 milyar dolar) tutarında nakit ödeme yapmasına karar verildi; bu, ülkenin bugüne kadarki en büyük boşanma anlaşması. Koreli iş adamı'nın evliliği, karısını aldatıp, sevgilisinden bir çocuk sahibi olduğunun ortaya çıkmasından sonra 2022'de sona ermişti.
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Seul Yüksek Mahkemesi, perşembe günü, 35 yıldır evli olduğu Roh So-young'un şirket hisselerinin bir kısmına hak kazandığına hükmetti. SK Group Holding'in başkanı Bay Chey'in avukatları, mahkemenin "Roh'un tek taraflı iddiasını gerçek olarak kabul ettiğini" iddia ederek temyize başvuracağını söyledi.
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Roh'a verilen miktar, bir alt mahkemenin 2022'de verdiği 66,5 milyar dolarlık anlaşmaya göre önemli bir artıştı. Bu aile mahkemesi ayrıca Roh'un eski eşi Chey'in SK hisselerinin bir kısmının kendisine verilmesi yönündeki talebini de reddetmişti. Bu karar, Perşembe günü Yüksek Mahkeme'nin hisselerin ortak mülkiyet olarak kabul edilmesi gerektiğine karar vermesiyle bozuldu.
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Mahkeme, kararında "Roh'un eşi olarak SK Group'un ve Chey'in ticari faaliyetlerinin değerini artırmada rol oynadığına hükmetmenin makul olduğunu" belirtti. Mahkeme, Chey'in servetinin 4 trilyon won civarında olduğunu belirledi; bu da Bay Chey'in üç çocuğu olan 63 yaşındaki Roh'un tahminen %35'lik bir payı alacağı anlamına geliyor.
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Ayrıca Roh'un, eski eşi Chey'in işindeki düzenleyici engellerin hafifletilmesine yardımcı olduğu ve babasının (eski Güney Kore Devlet Başkanı Roh Tae-woo) SK'nin eski başkanı Chey Jong-hyon için "koruyucu bir kalkan rolü" oynadığı da ortaya çıktı. Mahkeme, Bay Chey'in "duruşma sırasındaki kötü davranışlarından dolayı herhangi bir pişmanlık belirtisi göstermediğini... ya da tek eşliliğe saygı göstermediğini" söyledi ve yeni anlaşmanın Bayan Roh'un eski kocasının evlilik dışı ilişkisi nedeniyle çektiği acıları dikkate aldığını söyledi.
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Chey'in avukatları, eski eşin siyasi bağlantılarının işini geliştirmek yerine, bunun bir dezavantaj olduğunu savundu.
Dünyanın en büyük yarı iletken üreticilerinden biri olan ve aynı zamanda telekomünikasyon, kimya ve enerji alanlarında da hisseleri bulunan SK Inc.'in hisseleri kararın ardından %9 arttı.
Fotoğraflar: Facebook
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