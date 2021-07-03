Covid-19 gölgesinde Güney Koreli işçilerden protesto

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Güney Kore, Delta varyantının neden olduğu Covid-19'da artış ile mücadele ederken Başbakan, Kore Sendikalar Konfederasyonu liderlerini ve üyelerini başkentte düzenlenecek protestoyu iptal etmeye çağırmış, protesto için izin vermemişti.

Maske takan göstericiler, merkezi Jongno bölgesindeki ana caddelerin bazılarını trafiğe kapatarak sloganlar taşıyan pankartlar taşıdı. Güney Kore merkezli Yonhap Haber Ajansı video görüntülerinde, 8 bin sendika üyesi göstericinin ücret zammı talebinde bulundukları ve iş kazalarını engelleyici önlemleri desteklediğini bildirildi.

Ancak sendika üyelerinin bu toplantı planları, geçen yaz meydana gelen olayların tekrarlanmasıyla ilgili endişelere neden oldu.

Sendika, polisin protestocuları caydırmak için otobüslere ve kontrol noktalarına barikat kurduğunu aktarırken güvenli bir protestonun Covid-19 yönergelerine bağlı kalınarak gerçekleşebileceğini savundu. Toplanma özgürlüğü hakkına saygı gösterilmesi çağrısını yineledi.

Güney Kore vakalarında yaklaşık yüzde 80'i ülkenin 52 milyonluk nüfusunun yarısından fazlasına ev sahipliği yapan Seul metropol bölgesinden gelmeye devam ediyor. Günlük enfeksiyon rakamları perşembe günü yaklaşık altı ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Ajansı (KDCA) tarafından cuma günü bildirilen 794 vaka, önceki günün rakamından biraz daha düşüktü.

Güney Kore Başbakanı Kim Boo-kyum, cuma günü yaptığı açıklamada "Seul bölgesinde büyük bir protesto düzenlemek, yalnızca Covid-19’u tetikleyecek son derece tehlikeli bir harekettir" diyerek yetkililerin gösteriyi engellemek için gerekli tüm önlemleri alacakları konusunda uyardı.