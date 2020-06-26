Güney Kore'de, Kuzey sınırında broşür dağıtmaya çalışan aktivistin ofisine baskın

Güney Kore haber ajansı Yonhap'taki habere göre, aktivist Park Sang-hak'ın başkent Seul'deki evi ve ofisinde arama yapan polis ekipleri, broşürler, muhasebe kayıtları ve diğer ilgili dokümanlarla el koydu.
Park hakkında "Kore Yarımadası'nda düşmanlığa sebep olmak ve sınıra yakın yaşayan kişilerin hayatını tehlikeye atmak" suçlamasıyla soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Kuzey Koreli bir mülteci olan Park, yıllardır sınırın Kuzey tarafına balonla propaganda broşürleri dağıtan "Özgür Kuzey Kore Savaşçıları" adlı aktivist grubuna önderlik ediyordu.
Park'ın faaliyetleri, Kuzey Kore'nin bu ay başında söz konusu grubun girişimini bahane ederek, Güney ile sınır ötesi tüm iletişim hatlarını keseceğini ilan etmesinin ardından sınırın kendi tarafındaki irtibat bürosunu havaya uçurmasıyla gündeme gelmişti.
- Broşür krizi
Güney Kore'deki aktivistlerin iki ülke arasındaki sınırda balonla broşür dağıtma girişimi üzerine 4 Haziran'da başlayan gerilimin ardından Pyongyang yönetimi de 9 Haziran'da, Güney Kore ile tüm sınır ötesi iletişim hatlarını keseceğini duyurmuştu.
Güney Kore Birleşme Bakanlığı, bunun üzerine 10 Haziran'da, sınırdan Kuzey Kore'ye broşür balonları gönderen Özgür Kuzey Kore Savaşçıları ve Keunsaem grupları hakkında polise şikayette bulunacağını açıklamıştı.
Gerilim Kuzey Kore'nin 16 Haziran'da, sınırdaki bir irtibat bürosu binasını havaya uçurmasıyla tırmanmış, Pyongyang yönetimi, 17 Haziran'da da Güney Kore sınırına yeniden asker konuşlandıracağını ve 2018'de imzalanan Panmunjom Deklarasyonu'yla kabul edilen askeri gerilimi düşürmeye yönelik tedbirleri hükümsüz kılacak bazı adımlar atacağını açıklamıştı.
İki ülke arasındaki tırmanan gerilim, Kuzey Kore'nin 24 Haziran'da Güney'e yönelik "askeri eylem planlarını" askıya aldığı duyurmasıyla azalmıştı.
Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, 25 Haziran'da Kore Savaşı'nın başlamasının 50. yıldönümü vesilesiyle yaptığı konuşmada, halen ateşkesin geçerli olduğu savaşı sonlandırma çağrısı yapmış, iki ülkenin birleşmesi halinde Güney'in Kuzey'e kendi siyasal rejimini dayatmayacağını ifade etmişti.
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