Güney Kore'de Kovid-19 vakalarındaki günlük artış "ikinci dalga" endişesini artırıyor

Seul Belediye Başkanı Park Won-soon, basına yaptığı açıklamada, uzmanların, vakalardaki mevcut artış hızının devam etmesi halinde, "ülkede temmuz ayında günlük yeni vaka sayısının 800'e çıkabileceği yönündeki" uyarısına dikkati çekti.
Virüsü taşıyan bir kişi tarafından enfekte olan ortalama kişi sayısına değinen Park, virüs bulaştırma katsayısı "R" değerinin 30 Nisan-11 Haziran'da 1,79'a yükseldiğini belirtti.
Park, "Bu sayının 10 gün önce görülen şekilde kalması durumunda, bir ay sonra günlük yeni enfeksiyon sayısının 800 civarına ulaşması bekleniyor." değerlendirmesinde bulundu.
Böyle devam ederse, "şu an ikinci dalgadan bir ay öncesinin yaşandığı" anlamına geldiğini vurgulayan Park, böyle bir senaryonun gerçekleşmesini önlemek için halkı, "maske takmak gibi önleyici kurallara uymaya ve toplantı yapmaktan ya da kapalı alanlarda çalışmaktan kaçınmaya" çağırdı.
Park, ortalama yeni vaka sayısının 3 günlük bir sürede 30'dan fazla olması ya da kentteki hastanelerinin yatak doluluk oranının yüzde 70'i aşması halinde, Seul'de daha sıkı sosyal mesafe kurallarına geri dönmekten başka çare kalmayacağını vurguladı.
- Mayıs sonundan bu yana günlük 40 ila 50 civarında yeni vaka
Güney Kore'de mayıs sonundan bu yana günlük 40 ila 50 civarında yeni vaka kaydedilirken, bunlardan çoğu Seul ve civarında tespit edilmişti.
Ülkede, günlük kaydedilen Kovid-19 vaka sayısı 26 Mayıs'tan bu yana ilk kez bugün 20'nin altına düştü.
Güney Kore'de şimdiye kadar 12 bin 438 kişide yeni tip koronavirüse rastlanırken, virüs nedeniyle 280 kişi hayatını kaybetti. Ülkede Kovid-19'a rastlanan 10 bin 881 kişi iyileşirken, tedavisi süren 1277 aktif vaka bulunuyor.
Son zamanlarda Kovid-19 çoğunluğu gece kulüpleri ve kiliseye gidenlerin yanı sıra bir e-ticaret şirketinin antreposunda çalışanlar ve pazarlamacılarda tespit edilmişti.
Ülke genelindeki sosyal mesafe uygulamasının 6 Mayıs'ta gevşetildiği Güney Kore'de, artan yeni Kovid-19 vakalarının ardından başkent Seul ve çevre bölgelerinde virüse karşı önlemler artırılmıştı.
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