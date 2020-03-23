Güney Kore'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan kiliselere ceza verilecek

AA

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Başbakanı Chung Sye-kyun, yaptığı açıklamada, Kovid-19 tedbirlerine uymayan kiliselere yasal işlem yapılacağını duyurdu.

Chung, yaşanan sürecin yarı savaş anlamına gelen bir olağanüstü hal olduğunu belirterek, "Kiliseler, sadece ibadet eden bireylere değil, toplumun güvenliğine de ciddi zarar verdi." ifadelerini kullandı.

Salgının yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirlerin önemine vurgu yapan Chung, "İnsanlar hükümetin emirlerini bir blöf olarak görmemeli." değerlendirmesinde bulundu.

Chung, gelecek 15 günün kritik olduğunu vurgulayarak, tüm dini gruplarla, açık ve kapalı alanlarda etkinlik düzenleyen eğlence tesislerine faaliyetlerini 15 gün süreyle durdurmaları çağrısında bulundu.

Yetkililer, kiliselere, Kovid-19 tedbirlerini uygulamaları, karantina kurallarına uymaları, ibadet sırasında en az 2 metre mesafede bulunmaya dikkat etmeleri ve ibadet öncesi katılımcıların vücut sıcaklıklarının ölçmeleri çağrısında bulunmuştu.

- Filipinler

Filipinler'de Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'ye yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında olağanüstü hal (OHAL) ilan etme yetkisi veren yasa tasarısı meclis komisyonunda onaylandı.

CNN'de yer alan haberde, komisyondan geçen yasa tasarısının Filipinler Senatosu ve Temsilciler Meclisi tarafından onaylanmasının ardından Duterte'ye OHAL ilan etme yetkisi verileceği belirtildi.

Haberde, Duterte'nin OHAL yetkilerini "Kovid-19 ile mücadele kapsamında" kullanacağı kaydedildi.

Duterte'ye OHAL yetkileri kapsamında 2020 bütçesindeki fonlamalarda yeniden düzenleme yapma ve salgının yayılmasını önleyici kısıtlamalar getirme yetkisinin de verileceği ifade edildi.

Filipinler'de 396 kişide Kovid-19 görülürken, salgın nedeniyle 33 kişi hayatını kaybetti.