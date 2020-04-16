Güney Kore'de iktidardaki Demokratik Parti seçimi önde götürüyor

16 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yonhap Ajansının haberine göre, Güney Kore, dünyayı etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sırasında genel seçim düzenleyen ilk büyük ülke oldu.
Ulusal Seçim Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, oyların yüzde 83,4'ünün sayıldığı seçimde resmi olmayan ilk sonuçlara göre iktidardaki DP'nin 156 seçim bölgesinde, ana muhalefetteki Birleşik Gelecek Partisi'nin (UFP) ise 91 seçim bölgesinde önde olduğu belirtildi.
Seçim Komisyonu, seçime katılımın yüzde 66 civarında olduğunu, bunun son 28 yıldaki en yüksek katılım oranı olduğunu kaydetti.
Güney Kore Ulusal Meclisindeki 300 sandalye için iktidardaki DP ve ana muhalefetteki UFP dahil 35 partinin adayları yarıştı.
Ülkede yaklaşık 44 milyon seçmen bulunuyor.
- Seçmenlere sıkı hijyen kuralları uygulandı
Güney Kore'de, maske takmaları ve 1 metre arayla sırada beklemeleri istenen seçmenlerin, oy kullanacakları binalara girişte ateşleri ölçüldü. Ateşi 37,5'un üzerinde çıkanlar, ayrı bir kabinde oylarını kullandıktan sonra virüs testine gönderildi.
Güney Kore'nin bu seçimi salgının daha da yayılmasına yol açmadan başarması, dünya kamuoyu tarafından yakından takip edildi.
Bu arada Güney Kore'de üç gün üst üste 30'dan az Kovid-19 vakasının tespit edildiği açıklanmıştı.
Salgının yayılmasını önlemek için sıkı sosyal mesafe düzenlemesinin 4. haftasına girdiği ülkede, toplam vaka sayısı 10 bin 591.
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