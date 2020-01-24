AA

Güney Kore'de ikinci kez yeni tip koronavirüs vakasına rastlandığı bildirildi. Yonhap ajansının haberinde, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınının devam ettiği anımsatılarak, Güney Kore'de ikinci vakanın da doğrulandığı aktarıldı.

AA'nın haberine göre; Güney Kore Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezinden (KCDC) yapılan açıklamada, başkent Seul'deki Gimpo Uluslararası Havalimanı'na inen bir Güney Korelide yeni tip koronavirüsün tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, Vuhan'da çalışan 55 yaşındaki erkeğin, geçen hafta boğaz ağrısı ve diğer bazı semptomlarla bir Çin kliniğine başvurduğu vurgulandı.

Şüpheli diğer 25 vakanın test sonuçlarının ise negatif çıktığı bilgisi paylaşıldı.

VİRÜS VAKASI İLK KEZ PAZARTESİ GÜNÜ DOĞRULANMIŞTI

KCDC'den 8 Ocak'ta yapılan açıklamada, Aralık 2019'da Vuhan kentini ziyaret ettiği belirlenen 36 yaşındaki Çinli bir kadının gizemli hastalık belirtileri göstermesi üzerine, Dongtan'da hastanede karantinaya alındığı bildirilmişti.

Ancak ülkede ilk kez pazartesi günü doğrulanan yeni tip koronavirüs vakasına, Incheon Uluslararası Havalimanı'na pazar günü inen Çinli bir yolcuda rastlanmıştı.

Virüs, seyahat eden yolcular aracılığıyla Çin sınırlarını aşmıştı.

Ortaya çıktığı yerden dolayı "Vuhan virüsü" diye de adlandırılan yeni koronavirüse ABD, Japonya, Tayland, Suudi Arabistan, Singapur ve Vietnam'da da rastlanmıştı.

ÇİN'DEKİ SALGINDA 25 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çin'de Ulusal Sağlık Komisyonu, Tibet Özerk Bölgesi ve Çinghay eyaleti dışında ülkedeki bütün, özerk bölge, özel idari bölge ve eyalete yayılan koronavirüsten etkilenenlerin sayısının 177'sinin durumu ağır olmak üzere, 830'a yükseldiğini bildirmişti.

Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin 24'ünün Çin'in Hubey, birinin de Hıbey eyaletinden olduğu belirtilmişti.

Hubey eyaletinde Vuhan, Huanggang, Icou, Şienning kentleriyle ilçe büyüklüğündeki Çıbi, Şientao, Cıciang, Çienciang kentlerinde metro, otobüs ve feribot seferleri geçici olarak durdurulmuştu.