Güney Kore'de en ölümcül gün

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Güney Kore, COVID-19 salgınında en ölümcül günü geçirdi.

Ülkede son 24 saatte 5567 kişi virüse yakalanırken, 94 kişi de hayatını kaybetti. Hastanede tedavi gören 906 kişinin de durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Sağlık yetkilileri, ülkenin sağlık sisteminin sınırına ulaştığını ve durumun daha kötüye gitmesinden endişe duyduklarını ifade ediyor. Ülkede acil servis doluluk oranının da yüzde 86'yı aştığı ve önlemler alınacağı ifade ediliyor.