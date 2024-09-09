Güney Kore'de doktorların grevi nedeniyle kanser ameliyatlarının sayısı düştü

Yonhap'ın haberine göre, ana muhalefetteki Demokrat Parti Temsilcilerinden Kim Yoon, Sağlık Sigortası İnceleme ve Değerlendirme Servisinin (HİRA) ülkede gerçekleştirilen kanser ameliyatlarına ilişkin verilerini paylaştı.

Verilere göre, Güney Kore'de doktorların şubattan beri sürdürdüğü grev sebebiyle kanser ameliyatlarının sayısında düşüş gözlendi.

Ülke çapında şubat ile haziran arasındaki dönemde kanser ameliyatı yapılan hastaların sayısı 57 bin 244 olarak kayıtlara geçti. Bu sayı, 2023'ün aynı dönemine kıyasla 11 bin 181 azalarak yüzde 16,3 düştü.

Güney Kore Sağlık Bakanlığı, kırsalda ve önemli tıbbi alanlarda sağlık hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle tıp fakültesi kontenjanlarının 2 bin kişi artırılmasına karar vermişti.

Kore Kanser Hastaları Hakları Konseyinin yetkilisi, "Kanser hastaları için en temel tedavi ameliyattır. Kanser ameliyatlarındaki ciddi düşüşte de görüldüğü üzere tıp uzmanları, hastaların hayatlarını görmezden geliyor." görüşünü savundu.

Ülkenin "beş büyük hastanesi" olarak adlandırılan sağlık kuruluşlarında ise bu düşüşün yüzde 29 olarak kayıtlara geçtiği bildirildi.

Bunun üzerine ülkedeki doktorlar, 20 Şubat'ta başta başkent Seul olmak üzere birçok kentte hükümetin planının "tıbbi eğitim ve hizmet kalitesini bozacağı" gerekçesiyle protestolar düzenlemiş, binlerce stajyer doktor istifa etmişti. İstifa eden yaklaşık 5 bin stajyer doktora lisanslarının askıya alınacağı yönünde uyarı yollanmıştı.

Stajyer ve asistan doktorların topluca istifası nedeniyle 8 Mart'ta hemşirelere acil servisteki hastalara kalp masajı ve ilaç tedavisi uygulama izni verilmişti.

Tıp profesörleri, 16 Mart'ta kontenjanların artırılmasını protesto eden stajyer doktorlar konusunda hükümetin çözüm bulmasını sağlamak için 25 Mart'tan itibaren çalıştıkları üniversitelere istifalarını sunacaklarını bildirmişti. Hükümet, kontenjanların artırılmasını protesto eden stajyer doktorlara destek amacıyla istifalarını sunmaya hazırlanan çok sayıda tıp fakültesi profesörünü "Kore halkına şantaj yapmakla" suçlamıştı.