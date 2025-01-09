Güney Kore'de devlet başkanlığını devralan Choi'den, devlet işlerinin normalleştirilmesi sözü
Güney Kore devlet başkanlığına vekalet eden Başbakan Han Duck-soo'nun da görevden azlinin ardından vekaleti devralan Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Choi Sang-mok, devlet işlerinin normalleştirilmesine odaklanacağına dair söz verdi.
Yonhap'ın haberine göre, Choi "ekonomiyle ilişkili" bakanlarla yaptığı bir toplantıda, ABD'de yeni yönetiminin göreve başlayacak olmasının, Güney Kore'deki iç siyasi durumla birleşerek, ülkenin ekonomisini çevreleyen belirsizliği arttırdığını ifade etti.
Hükümetin politikalarında devlet işlerinin ve ekonominin normalleştirilmesine odaklanacağı teminatını veren Choi, "sürekli değişen iç ve dış durumlar" sebebiyle hükümetin devlet işlerinin yürütülmesine ilişkin haftalık toplantılar yapacağını belirtti.
Choi, ülkenin tüm bakanlıkları ve kabinenin iletişimi ve işbirliğini güçlendirmek için bir takım olarak çalışacağını vurgulayarak, iç tüketimi destekleme çabaları doğrultusunda yılın ilk yarısında, bir önceki yıla göre yaklaşık 4 milyar dolar artışla yaklaşık 245 milyar dolarlık bütçenin yürürlüğe gireceğini söyledi.
Güney Kore'de sıkıyönetim ilanı
Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024 gecesi televizyonda yaptığı konuşmada, "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ancak parlamentonun yaptığı oylamada bu kararı kaldırması ve Bakanlar Kurulunda onaylanmasıyla geri adım atmıştı.
Meclis tarafından azli istenen Yoon, Anayasa Mahkemesinin hakkında vereceği karara dek görevden geçici uzaklaştırılmış, yerine Başbakan Han Duck-soo vekaleten getirilmişti.
Muhalefetin girişimiyle Ulusal Meclis'te 27 Aralık 2024'te yapılan oylamada, devlet başkanlığına vekalet eden Başbakan Han için de azil kararı verilmişti. Han'ın yerine devlet başkanlığının vekaletini Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Choi Sang-mok üstlenmişti.