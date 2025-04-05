Güney Kore'de binlerce kişi, Devlet Başkanı Yoon'un azledilmesini protesto etti
Güney Kore'de, sıkıyönetim ilanı gerekçesiyle devlet başkanlığından azledilen Yoon Suk Yeol'u destekleyen binlerce kişi, Anayasa Mahkemesinin kararını protesto etmek amacıyla başkent Seul sokaklarında toplandı.
- 1
Yonhap'ın haberine göre, Yoon'un görevinden alınmasına hükmeden mahkeme kararına karşı çıkan kalabalık grup, şiddetli yağmura rağmen Seul'ün Gwanghwamun bölgesinde sokaklara çıktı.
- 2
Yoon'un görevine iade edilmesi gerektiğini savunan yaklaşık 18 bin kadar protestocu, "Azil kararı geçersizdir" ve "Anayasa Mahkemesi feshedilsin" sloganları attı.
- 3
Eski Devlet Başkanını destekleyen ve karşıt grupların protesto gösterilerinin hafta sonu boyunca sürmesi öngörülüyor.
-
- 4
Dönemin Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024'te "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş, ancak meclisin oylamasıyla bu kararın kaldırılması ve Bakanlar Kurulunun onayıyla geri adım atmak zorunda kalmıştı.
- 5
Ulusal Meclisin 14 Aralık 2024'te yaptığı oylamada azli istenen Yoon, Anayasa Mahkemesinin hakkında vereceği karara dek geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı.
- 6
Anayasa Mahkemesi, yargılamanın ardından verdiği kararda Ulusal Meclisin azil istemini kabul ederek Yoon'un sıkıyönetim ilanı nedeniyle görevden alınmasını onaylamıştı.
-