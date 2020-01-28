AA

Güney Kore Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, yaklaşık 150 askerin geçen haftalarda Çin'e gittiği belirtildi.

Açıklamada, koronavirüsün kuluçka döneminde olabileceği ihtimaliyle söz konusu askerlerden 92'sinin evlerinde veya bağlı olduğu üslerde karantina altına alındığı ifade edildi.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü Choi Hyun-soo, basın toplantısında, askeriyede şu ana kadar şüpheli vaka görülmediğini ancak önlem olarak çeşitli adımlar atıldığını söyledi.

Choi, yetkililerin askerlere dışarı çıkmaktan imtina etmelerini önerdiğini dile getirdi.

4 kişide yeni tip koronavirüsün tespit edildiği ülkede, askerlerden ateş veya öksürme gibi belirtiler gösterdiklerinde yetkililere haber vermeleri istendi.

Güney Kore'de yaklaşık 100 askeri hekim ve asker, ülke genelindeki liman ve havalimanlarında kurulan kontrol noktalarında ülkeye gelenlerin ateşini ölçüyor ve karantina çalışmalarını yürütüyor.

Güney Kore Sağlık Bakanı Park Neung-hoo başkanlığında dün toplanan acil durum komitesi, yeni tip koronavirüsün (2019-nCoV) yarattığı tehlikeye karşı alarm düzeyinin en yüksek 4'üncü seviye olan "sarı" dan 3'üncü seviye olan "turuncuya" yükseltilmesine karar vermişti. Turuncu alarm, bir bulaşıcı hastalığın ülkedeki kısmi yayılma durumuna işaret ediyor.

"VUHAN VİRÜSÜ"

Yeni tip koronavirüs ilk olarak 12 Aralık'ta Çin'in Hubey eyaletinin Vuhan kentinde tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli hastalığın" görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Pekin yönetimi, ülke içinde salgınla mücadele için çeşitli önlemler alarak Vuhan'a girişleri yasaklamış, çıkışlara da çok özel durumlarda izin verileceğini açıklamıştı.

Virüs, Çin ana karası dışında Hong Kong ve Makao özel idari bölgeleri ile Tayvan'da görülürken, bölge ülkeleri Tayland, Güney Kore, Japonya, Singapur, Vietnam, Malezya, Kamboçya, Sri Lanka ve Nepal ülkelerinde virüsü taşıyan vakaların olduğunu doğrulamıştı.

Yeni tip koronavirüs çoğunlukla Çin'den bu ülkelere giden kişiler yoluyla Fransa, Kanada, ABD, Avustralya ve Almanya'ya da sıçramıştı.

Virüs, resmi rakamlara göre, Çin genelinde 106 kişinin ölümüne yol açarken, 2019-nCoV salgını yüzünden virüs bulaştığı kesinleşen kişi sayısı ise 976'sının durumu ağır olmak üzere 4 bin 515'i buldu.