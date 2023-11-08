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        Haberler Dünya Güney Kore'de 82 yaşındaki Koreli adam canlı ahtapot yerken boğularak öldü

        Güney Kore'de 82 yaşındaki Koreli adam canlı ahtapot yerken hayatını kaybetti

        Güney Kore'de yerel bir lezzet olarak servis edilen "Sannakci (Sannakji) yemek isteyen 82 yaşındaki Koreli adam, canlı ahtapotu yerken boğularak hayatını kaybetti. Kore'de sıklıkla meydana gelen bu olay sosyal medyaya yansıdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.11.2023 - 09:26 Güncelleme: 08.11.2023 - 09:26
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        • 1

          CANLI AHTAPOT YERKEN BOĞULARAK HAYATINI KAYBETTİ

          Güney Kore'nin Gwangjı kentinde meydana gelen olayda 82 yaşındaki Koreli adam geleneksel bir lezzet olan "Sannakji (Sannakci)" sipariş etti. Tuzlu, yapışkan ve sakız kıvamındaki bu yemek canlı ahtapottan yapılıyor.

        • 2

          AHTAPOT KOLLARI YENİRKEN HALA HAREKET EDİYOR

          Doğranmış ahtapot kollarından oluşan yemeğin üzerine susam yağı gezdiriliyor ve çiğ olarak servis ediliyor. Ancak ahtapot kolları servis edilirken tabakta hala hareket halinde oluyor. Haraket halinde olan ahtapot parçaları güvenlik riski taşıdığı için dikkatli yenmesi gerekiyor.

        • 3

          SANNAKCİ YİYEREK ÖLEN TEK KİŞİ DEĞİL

          Sannakci yiyen kişiler ahtapot parçalarını daha küçük parçalara bölerek tüketebiliyor. Üstelik bu yemeği yerken ölen tek kişi 82 yaşındaki Güney Koreli adam değil. Seul Büyükşehir Yangın ve Afet Merkezi verilerine göre, 2007 ile 2012 yılları arasında Sannakci yiyerek boğulan en az 3 kişi kayıtlara geçti.

        • 4

          82 yaşındaki Güney Koreli adama itfaiye departmanları ilk müdahaleyi yapsalar bile kalbi çoktan durmuştu. Hatta 2012 ylında Güney Kore'de kız arkadaşını canlı ahtapot yemeğe götürerek ölümüne neden olan bir başka Koreli adam haberlere "Ahtapot cinayeti" başlığı ile konu oldu.

        • 5

          KIZ ARKADAŞI CANLI AHTAPOT YERKEN ÖLDÜĞÜ İÇİN HAPSE GİREN BİLE VAR

          Canlı ahtapot yiyerek hayatını kaybeden kız arkadaşını öldürmek suçuyla ömür boyu hapis cezasına çarptırılan adam onun Sannakci yerken öldüğünü öne sürdü. Tehlikeli bir yemek olan Sannakci'nin kesinlikle küçük parçalar halinde yenmesi tavsiye ediliyor.

          Kaynak: Independent

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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