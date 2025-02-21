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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Güney Kore, ABD'den 'tarife muafiyeti' talep etti - İş-Yaşam Haberleri

        Güney Kore, ABD'den 'tarife muafiyeti' talep etti

        Güney Kore'de hükümet, ABD Başkanı Trump tarafından uygulanması kararlaştırılan yeni gümrük vergilerinden muaf olabilmek için talepte bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.02.2025 - 12:21 Güncelleme: 21.02.2025 - 12:21
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        Güney Kore, ABD'den 'tarife muafiyeti' talep etti
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        Güney Koreli yetkililer, bu hafta Washington'a yaptıkları ziyaret sırasında ABD'nin çelik ve alüminyuma uyguladığı gümrük vergilerinden muafiyet talebinde bulundu.

        ABD'nin önde gelen küresel ihracatçısı ve en önemli ticaret ortağı olan Güney Kore, Trump'ın önlemlerini giderek artan bir endişeyle karşılıyor.

        Güney Kore Sanayi Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Bakan Yardımcısı Park Jong-won, , Güney Koreli şirketlerin ABD'deki yatırımlarına dikkat çekerek, Trump yönetimiyle daha fazla işbirliğini görüşmek üzere üst düzey toplantılar yapılmasını önerdi. Ayrıca Kongre üyeleriyle bir araya gelerek Güney Koreli şirketlerin ABD'de faaliyet göstermesi için teşviklerin sürdürülmesi yönünde baskı yaptı.

        Bakanlığın açıklamasında, "Hükümet, gelecekte ABD ticareti ve ticaret önlemleri konusunda üst düzeyde istişarelerde bulunmaya devam edecek ve sektörle yakın iletişim kurarak Koreli şirketlerin uğrayacağı zararı en aza indirmek için yanıt verecektir" denildi.

        Güney Kore'nin Geçici Devlet Başkanı Choi Sang-mok, geçen hafta yaptığı açıklamada, ülkenin son iki yılda ABD'ye diğer tüm ülkelerden daha fazla yatırım yaptığını ve bunun Trump yönetimiyle gümrük vergileri konusunda müzakere edebilmesine olanak sağladığını söylemişti.

        * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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