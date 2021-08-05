Güney Kore'den aşı üreticilerinden biri olmak için yatırım sözü

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, ‘‘2025 yılına kadar dünyanın en büyük beş aşı üreticisinden biri olmak için ileriye doğru bir sıçrama yapacağız.’’ ifadelerini perşembe günü yaptığı bir toplantıda söyledi.
Güney Kore Devlet Başkanı’nın bu açıklaması, Covid-19 aşılarında küresel arz kıtlığı, sevkiyat gecikmeleri sırasında, kamu ve özel sektör ortaklığının konuşulduğu bir toplantıda yapıldı.
Aynı zamanda 2025 hedefinin gerçekleştirildiği takdirde, her yıl yaklaşık 200 yeni tıp bilimcisi, 10,000 klinik deney uzmanı ve 2,000 biyoteknolojik araçların üretiminde çalışacak personel yetiştirilmesi hedefleniyor.
Moon, Almanya, İngiltere ve diğer ülkelerle aşı ortaklıkları kurulacağını ve yabancı yatırım şirketlerle birlikte uluslararası iş birliğini genişletmeye çalışılacağını da sözlerine ekledi.
ABD Başkanı Joe Biden ile mayıs ayında yaptıkları zirvede, ABD aşı uzmanlığını ve Kore üretim kapasitesini harmanlayan bir ortaklık konuşulmuştu.
GÜNEY KORE'DE İSTATİSTİKLER
Güney Kore’de 52 milyonluk nüfusunun yaklaşık yüzde 39,6'sı çarşamba günü en az bir kez aşı oldu. Singapur ve İngiltere dahil olmak üzere diğer zengin ülkelerde bu rakamlar yüzde 70'i aşmıştı.
Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Ajansı'na (KDCA)’ya göre Korelilerin yaklaşık yüzde 14,4'ü tamamen aşılandı.
Güney Kore, eylül ayına kadar bu sayıyı yüzde 70'e veya yüzde 36 milyona çıkarmayı hedefliyor.
Çarşamba günü ülkede 1, 776 vaka bildirmişti. Ülkedeki toplam Covid-19 vakası 205, 702'ye yükseldi.
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