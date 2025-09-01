Habertürk
        Güney Kore, 15 yıl sonra ilk kez Kuzey'e yönelik radyodan "propaganda yayınını" durdurdu | Dış Haberler

        Güney Kore, 15 yıl sonra ilk kez Kuzey'e yönelik radyodan "propaganda yayınını" durdurdu

        Güney Kore, ülkeler arası ilişkileri iyileştirmek amacıyla Kuzey Kore'ye yönelik radyodan yapılan "propaganda yayınını" 15 yıl sonra ilk kez durdurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2025 - 10:03 Güncelleme: 01.09.2025 - 10:03
        Güney Kore'den Kuzey'e bir zeytin dalı daha
        Yonhap'ın haberine göre Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kuzey ile askeri gerginliği azaltma çabalarının bir parçası olarak 'Özgürlük Sesi' yayınları durdurulmuştur." denildi.

        Açıklamada, yayının günün erken saatlerinde durdurulduğu, bunun son 15 yıldaki ilk askıya alma kararı olduğu belirtildi.

        Yayınlarda K-pop şarkılarının yanı sıra Kuzey Kore'ye dair haberler de aktarılıyordu. Pyongyang'ın Rusya'ya asker göndermesi gibi gelişmeler de radyodan duyurulmuştu.

        Radyo programı, 2010'da Güney Kore donanmasına ait "Cheonan" savaş gemisinin batmasında Kuzey Kore'nin ilişkisi olduğu iddiasıyla yeniden başlatılmıştı.

        Güney Kore'den gerilimi azaltma adımı

        Güney Kore'nin bu yıl göreve gelen Devlet Başkanı Lee Jae-myung, Kuzey Kore ile ilişkileri normalleştirmeye yönelik mesajlar veriyor.

        Lee'nin başa gelmesinin ardından Seul yönetimi, hoparlörlerle propaganda faaliyetini durdurmuş, kısa süre sonra Kuzey Kore de aynı şekilde yanıt vermişti.

        Öte yandan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong ise Kuzey Kore'nin sınır boyunca yerleştirilen, "propaganda yayını yapan hoparlörlerin" kaldırdığına ilişkin iddiaların doğru olmadığını belirtmişti.

        Yazı Boyutu
