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        Haberler Dünya Güney Kıbrıs'ta bir manastır, eşcinsel ilişki ve yolsuzluk iddiaları üzerine kapatıldı

        Güney Kıbrıs'ta bir manastır, eşcinsel ilişki ve yolsuzluk iddiaları üzerine kapatıldı

        Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) bir manastırın, 2 rahibin eşcinsel ilişki yaşadığı, kilisede 800 bin avro para bulundurduğu ve yolsuzluk yaptıkları iddialarıyla kapatıldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 20:28 Güncelleme: 09.03.2024 - 20:28
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        Manastır 'eşcinsel ilişki' iddiaları nedeniyle kapatıldı
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        Rum basınında yer alan haberlere göre, GKRY'nin Fterikoudi köyündeki Osiou Avvakum Manastırı'nda görevli 2 rahibin eşcinsel ilişki yaşadıkları, kilisede 800 bin avro para bulundurdukları ve yolsuzluk yaptıkları iddia edildi.

        İddialar üzerine Kıbrıs Ortodoks Kilisesi soruşturma başlattı.

        Soruşturma kapsamında manastır geçici olarak kapatılırken, 2 rahibin ise kiliseden uzaklaştırılacağı bildirildi.

        Söz konusu rahipler iddiaları yalanladı.

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