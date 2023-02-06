Güney Kıbrıs'ta başkanlık seçimleri ikinci tura kaldı

AA

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) yapılan başkanlık seçimlerinin ilk turunda, hiçbir aday tek başına seçilecek çoğunluğa ulaşamadığı için sandıktan birinci çıkan Nikos Hristodulidis ile ikinci çıkan Andreas Mavroyannis, gelecek pazar günü yapılacak ikinci turda yarışacak.

GKRY Yüksek Seçim Kurulu verilerine göre, 561 bin kayıtlı seçmenden 404 bin 22 kişi, saat 07.00'de başlayıp 18.00'de sona eren oy verme işleminde, sandık başına giderek seçimlere yüzde 72 katılım sağladı.

AA'nın haberine göre; seçimler, ilk turda yarışan 14 adaydan hiçbirisi seçilme yeterliliğine ulaşamadığı için 12 Şubat Pazar günü yapılacak ikinci tura kaldı.

İkinci tur seçimlerinde karşı karşıya gelecek Hristodulidis ile Mavroyannis'ten en çok oyu olan GKRY'nin mevcut Başkanı Nikos Anastasiadis'ten koltuğu devralacak.

Rum kesiminde yapılan seçimlerin ilk turunda, resmi olmayan sonuçlarına göre, bağımsız aday olan ve merkez sağ seçmenin ağırlıklı desteğini alan Nikos Hristodulidis yüzde 32,04 oy oranı ile birinci, aşırı sol Emekçi Halkın İlerici Partisi'nin (AKEL) desteklediği diğer bağımsız aday Andreas Mavroyannis, 29,60 oy oranıyla ikinci olarak gelecek tura katılma hakkı elde etti.

Başkanlık seçiminin ilk turunda sandıktan üçüncü olarak çıkan merkez sağ Demokratik Seferberlik Partisi'nin (DİSİ) Genel Başkanı ve adayı Averof Neofitu yüzde 26,11 oy alırken, aşırı sağcı ve göçmen karşıtı Ulusal Halk Cephesi (ELAM) lideri Hristos Hristau yüzde 6,04 oy oranı ile dördüncü oldu.

Seçimlere katılan diğer 10 aday ise yüzde 2,1 ile 0,04 arasında değişen oy oranlarında kaldı.

Rum polisi, yaptığı açıklamada, seçimler süresince kayda değer herhangi bir asayiş olayının yaşanmadığını duyurdu.

GKRY'nde başkanlık görevini 2013'ten beri 2 dönemdir yürüten Nikos Anastasiadis, bu göreve DİSİ'nin adayı olarak seçilmişti.

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