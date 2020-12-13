Güney Ege'nin "yeşil altını" sıkılarak yağa dönüştürülüyor

Güney Ege'de antik dönemden beri sofraları lezzetlendiren ve çiftçilerin en önemli geçim kaynaklarından birisi olan zeytinin, hasadıyla beraber sıkılarak zeytinyağına dönüştürülmesine de başlandı.
Turizmin yanı sıra tarım kenti de olan Muğla'da aralık-ocak döneminde büyük zahmetlerle toplanan zeytinler, yöre halkının önemli geçim kaynakları arasında yer alıyor. Bölgedeki geçmişi 3 bin yıl öncesine kadar dayanan ve farklı medeniyetlerce şifa kaynağı olarak görülen zeytinden bugün yaklaşık 40 bin çiftçi geçimini sağlıyor.
Yöre halkınca "yeşil altın" olarak adlandırılan zeytinlerin büyük bölümünden farklı yöntemlerle yağ elde ediliyor.
Bölgede en fazla zeytin ağacının bulunduğu ilçelerden birisi olan Datça'da da çiftçiler hummalı bir şekilde hasada devam ediyor. Toplanan zeytinlerin büyük kısmı yağlık olarak ayrılıyor.
- "7 kilogram zeytinden 1 litre yağ elde ediliyor"
Kızlan Mahallesi'nde uzun yıllardır faaliyetini sürdüren fabrikada, üreticilerin zahmetle topladığı zeytinler yine aynı özenle zeytinyağına dönüştürülüyor.
Traktör römorklarında açık olarak ya da çuvallanarak fabrikaya getirilen zeytinler, önce toplama havuzuna alınıyor, ardından bantlı konveyörlere aktarılarak yapraklarından arındırılıp yıkanıyor. Daha sonra sıkma makinelerine giren zeytinlerin yağı çıkarılıyor.
Fabrikanın yetkilisi Önder Karaman, AA muhabirine, dede ve babasından devraldığı tesisi 35 yıldır çalıştırdığını söyledi.
Fabrikayı kendisinden sonra oğlunun devam ettireceğini ifade eden Karaman, "Bu yıl kuraklık, üretimi en az yüzde 50 oranında düşürdü. Zeytinler kuraklıktan dolayı küçük ve kuru, verim düşük. 7 kilo zeytinden 1 litre yağ alıyoruz. Bu da üreticiyi memnun etmiyor. Sıkım sonucu 0,5-1,5 asit oranında kaliteli yağlar elde ediyoruz." diye konuştu.
- "Kalitesini asit oranının düşüklüğü belirliyor"
Karaman'ın oğlu Kimya Mühendisi Refik Karaman da üniversite eğitimini tamamladıktan sonra fabrikada babasıyla çalıştığını dile getirdi.
Tesiste üreticilere en iyi hizmeti vermek için ellerinden geleni yaptıklarını anlatan Karaman, şöyle devam etti:
"Üreticilerin getirdiği zeytinlerin sıkımı yapıldıktan sonra asit oranlarını belirliyoruz. Zeytinyağının kalitesini asit oranının düşüklüğü belirliyor. Son yıllarda pek çok sıkım tesisinde olduğu gibi burada da zeytinyağının kalitesinin daha yüksek olması için 'soğuk sıkım' usulü tercih ediyoruz. Asit işlemini tamamladığımızda zeytinyağı açık pembe bir renk alıyor."
Mahalle Muhtarı Suat Karaman ise uzun yıllardır faaliyet gösteren fabrikanın bölgeye oldukça katkı sağladığını ve ihtiyacı karşıladığını kaydetti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!