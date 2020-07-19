Güney Afrikalıların efsanevi lideri Mandela, çeşitli etkinliklerle anıldı

Her yıl 18 Temmuz’da Mandela'nın doğum gününü kutlanmak için ayırılan 67 dakikalık sürede, bu sene yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri nedeniyle toplu etkinlik yapılmadı.
Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, bir yetimhanedeki çocuklarla video konferans yöntemiyle kitap okuyarak, Mandela'nın gençlerin eğitimine verdiği önemi anlattı.
Ramaphosa, gençlere, Mandela'nın kitabından "Gençlerimiz, geleceğimizdir. Ülkemizin dünyanın başarı öykülerinden biri haline gelmesi, apartheid küllerinden yükselip yükselmeyeceği, büyük ölçüde gençliğimizi nasıl eğittiğimize bağlı olacak. Bugünün çocukları yarının liderleridir ve eğitim, çocukları geleceğe hazırlamak için çok önemli bir silahtır.” ifadelerini okudu.
Ülkenin farklı bölgelerinde ise Mandela'nın doğum günü nedeniyle halk, ihtiyaç sahiplerine yiyecek ve kıyafetlerin yanı sıra maske ve dezenfektan dağıttı.
- 27 yıllık esaret
Bir kabile şefinin oğlu olarak 18 Temmuz 1918'de Doğu Cape eyaletinin Mveza bölgesinde dünyaya gelen Mandela, Apartheid rejime karşı çıkması nedeniyle 27 yıl hapiste kaldı.
Beyaz yönetime karşı çıkması nedeniyle Cape Town'daki Robben Island Cezaevi'nde 18 yıla mahkum edilen Mandela, daha sonra Pollsmor Cezaevi'ne gönderildi. Mandela 1990'da serbest bırakıldı ve 1994'te ülkenin demokratik yolla seçilen ilk siyahi devlet başkanı oldu.
Hayatını beyaz üstünlüğünü öngören Apartheid rejimine karşı mücadele etmeye adayan Mandela öncülüğünde ülke çapında ırksal ayrımı sonlandırmak için mücadele verildi.
Verdiği mücadele dolayısıyla 1993'te "Nobel Barış Ödülü" kazandı.
Birleşmiş Milletler (BM),ırkçılığa karşı ve özgürlük davasına verdiği mücadele dolayısıyla 18 Temmuz'u "Uluslararası Nelson Mandela Günü" ilan etti.
Mandela'nın yaptığı 3 evlilikten 6 çocuğu oldu. 2011'de sağlık durumu bozulan Mandela, 5 Aralık 2013'te evinde hayata veda etti.
-bashal
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