Güney Afrikalı Müslümanlar, Fransa'yı protesto etti

Müslüman Yargı Konseyi (MSJ) üyeleri, ülkenin Cape Town şehrindeki Fransız Konsolosluğu önünde gösteri düzenledi.

Ellerinde "Peygamberime Dokunma", "Fransız Ürünlerine Boykot" yazılı pankart ve mesajlar taşıyan göstericiler, sık sık salavat getirdi.

Facebook üzerinden canlı yayınlanan protestoya katılanlar, Fransız yetkililerin özür dilemesi gerektiğini belirterek, Güney Afrika yönetiminin de Fransa'nın saygısızlığına tepki göstermesini istedi.

Fransa'da Macron yönetiminin son zamanlarda Müslümanları ve ibadet yerlerini hedef almasıyla ülkenin farklı şehirlerinde de benzer İslam karşıtı uygulamalar görülmeye başlanmıştı.

Fransa'nın Montpellier ve Toulouse kentlerinde, Paris yakınlarındaki Conflans-Sainte-Honorine semtinde geçen hafta, başı kesilerek öldürülen öğretmeni "anmak için" resmi binaların duvarlarına Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürleri yansıtılmıştı.

Macron, Hazreti Muhammed'e yönelik karikatürleri yayımlamaktan vazgeçmeyeceklerini söylemişti.