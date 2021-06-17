Güney Afrika'daki maden kuyularının yakınlarında 20 ceset

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Guardian’ın aktardığı habere göre, Güney Afrika’da 20 yasa dışı madencinin cesedi keşfedildi. Terk edilmiş altın madeni kuyularının yakınındaki kalıntılardan, cesetlerin yasa dışı madencilere ait olduğu anlaşıldı.

Polis yaptığı açıklamada, ölümlerin nedenini araştırdıklarını ve soruşturma sürecinin başladığını aktardı. Kalıntılarda tespit edilen erkek cesetlerin, beyaz plastik torbalara sarılmış halde bulunduğunu ve vücutlarında ciddi yanıklar taşıdığını söyledi.

Ölenlerin hepsinin Orkney ve Stilfontein’deki maden kasabalarındaki eski altın madeni kuyularında çalışmış olabileceğini aktaran polis, aynı zamanda 30 kişinin ‘‘zama zamas’’ olarak bilinen yasa dışı madenciler olduğundan da şüpheleniliyor.

Polis sözcüsü Brig Sabata Mokgwabone, dünyanın en zengin maden yataklarına sahip olan Güney Afrika’da 14 tane daha ceset bulunduğunu söyledi.

Guardian’ın aktardığı Uluslararası Örgütlü Suçlara Karşı Küresel Girişim'in 2018 tarihli bir raporuna göre, çoğunluğu suç örgütleri tarafından yönetilen 30.000 binden fazla yasa dışı madenci olduğu biliniyor.