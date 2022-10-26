Güney Afrika, yaptırım uygulanan Rus oligark Alexei Mordashov'a ait bir süper yatın Cape Town’a yanaşmasına izin vereceğini duyurdu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yakınlığı ile bilinen Mordashov'a ait 521 milyon dolar değerindeki yat bu hafta başlarında Hong Kong’tan ayrıldı.
Güney Afrika’da muhalefet partileri, hükümete The Nord isimli 141 metre uzunluğundaki yata el konulması yönünde çağrıda bulundu.
Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa'nın sözcüsü Vincent Magwenya, Batı’nın uyguladığı yaptırımlara uymak için “herhangi bir neden” görmediklerini söyledi.
Salı günü Pretoria'da gazetecilere konuşan Magwenya, “Güney Afrika'nın ABD ve AB tarafından uygulanan yaptırımlara uyma konusunda yasal bir yükümlülüğü yok” dedi.
Ülkesinin yalnızca BM tarafından özel olarak kabul edilen yaptırımlara uyma yükümlülüğü olduğunu sözlerine ekleyen Magwenya, Mordashov'un BM nezdinde herhangi bir yaptırıma tabi olmadığını belirtti.
Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden sonra Batılı ülkeler, binden fazla Rus kişi ve kuruluşa yaptırım uyguladı.
Ramaphosa hükümeti ise şimdiye dek doğrudan Rusya’yı eleştirmekten kaçındı, BM’de işgali kınayan BM oylamalarında da çekimser kaldı.
Muhalefetteki Demokratik İttifak Partisi’nden olan Cape Town Belediye Başkanı Geordin Hill-Lewis, Twitter’daki paylaşımında, “şehrinde Putin’in suç ortaklarına yer olmadığını” söyledi ve yatın şehre girişinin engellenmesi yönünde talepte bulundu.
Mordashov'un yatın içerisinde olup olmadığı bilinmiyor. Pazar günü yerel basının sorularını yanıtlayan Hill-Lewis, Rus milyarderin yatında seyahat ettiğini öne sürdü.
Rus oligarkın sözcüsü, geçtiğimiz hafta Bloomberg News'e yaptığı açıklamada, yatın Hong Kong'a varmasından bu yana Mordashov'un Moskova'da olduğunu söyledi.
Mordashov, savaş öncesinde Rusya’nın en zengin kişisiydi. 57 yaşındaki iş insanı, çelik ve maden şirketiyle 29,1 milyar dolarlık servet edindi.
İşgalin başlarında Putin ile olan bağlantıları nedeniyle Batı yaptırımlarının hedefi olan Rus milyarder, siyasete dahil olmadığı ve Kremlin üzerinde çok az etkisi olduğunu söyleyerek yaptırımlara karşı çıktı.
65 metrelik daha küçük bir yatına Mart ayında İtalyan polisi tarafından el konuldu. Ancak Nord'un en büyük yat varlığı olduğuna inanılıyor.
Bir futbol sahasından daha büyük olan yat, Forbes'a göre dünyanın en ihtişamlı teknelerinden biri.
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